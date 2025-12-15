Калініна виграла свій перший після повернення на корт титул

Найвищим досягненням у кар'єрі Калініної був фінал на Мастерсі в Римі, де вона знялася по ходу матчу проти Олени Рибакіної

Ангеліна вже мала вдалий попередній досвід виступів у французькому Ліможі

Українська тенісистка Ангеліна Калініна тріумфально завершила свій перший турнір після піврічної перерви, завоювавши титул на змаганнях серії WTA 125 Open BLS de Limoges у Франції. Про це повідомляє «Главком».

На хардових кортах Ліможа українка продемонструвала відмінну форму, здобувши п'ять перемог на шляху до титулу, зокрема над трьома представницями топ-100 світового рейтингу. Особливо значущим став півфінальний матч проти першої сіяної та головної фаворитки турніру, іспанки Крістіни Букши (№54 WTA). Калініна, вперше за два з половиною роки пробившись до фіналу турніру (востаннє це було на WTA1000 у Римі), впевнено обіграла суперницю з рахунком 2:0 (6:4, 6:3), витративши на це лише 75 хвилин.

У вирішальному матчі за титул Калініна зустрілася з господаркою корту Ельзою Жакемо (№59 WTA). Попри те, що українка до цього виграла всі три очні зустрічі, фінал видався надзвичайно напруженим і тривав 2 години 38 хвилин. Калініна виграла перший сет із рахунком 6:3, але програла другий 4:6. У драматичному третьому, вирішальному сеті, Калініна проявила характер і бійцівські якості: вона зуміла відігратися, поступаючись 3:5, та забрала чотири гейми поспіль. У підсумку, перемога у фіналі була здобута з рахунком 2:1 (6:3, 4:6, 7:5).

Ця перемога стала другим титулом Калініної на рівні WTA125 у кар'єрі, повторивши її успіх у цьому ж місті три роки тому. Завдяки ній Ангеліна наразі посідає 127-ме місце, піднявшись на майже тридцять позицій у класифікації WTA.

Нагадаємо, що чотири українські тенісистки потрапили до основної сітки Australian Open. Ними стали Еліна Світоліна (№14 WTA), Марта Костюк (№26 WTA), Даяна Ястремська (№27 WTA) і Олександра Олійникова (№96 WTA), для якої це буде дебютний виступ в основній сітці «мейджора» і перший візит до Австралії. Відзначимо, що в списку учасниць основної сітки відсутня Ангеліна Калініна, яка вирішила не використовувати захищений рейтинг для заявки на перший «мейджор» сезону.