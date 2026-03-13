Світоліна перемогла другу ракетку світу на турнірі у США

У півфіналі Світоліна зустрінеться з третьою ракеткою світу Єленою Рибакіною

Світоліна вийшла до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі

Перша ракетка України Еліна Світоліна пробилася до півфіналу турніру серії WTA 1000 у Індіан-Веллсі. Про це повідомляє «Главком».

У чвертьфінальному матчі українка здолала другу ракетку світу польку Ігу Швьонтек у трьох сетах.

Хід гри Світоліна – Швьонтек

Перший сет Еліна виграла з переконливою перевагою – 6:2. У другій партії сильнішою виявилася польська тенісистка – 6:4.

Доля матчу вирішилася у третьому сеті: ключовим став дев’ятий гейм, у якому Світоліна з другої спроби зробила брейк, а згодом успішно подала на матч – 6:4.

WTA 1000 Індіан-Веллс. 1/4 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 9) – Іга Швьонтек (Польща, 2) 6:2, 4:6, 6:4

У півфіналі Світоліна зустрінеться з третьою ракеткою світу Єленою Рибакіною. Матч запланований на ніч проти суботи, 14 березня.

Нагадаємо, стали відомі склади жіночих тенісних збірних України та Польщі на кваліфікаційний раунд Кубка Біллі Джин Кінг, який відбудеться 10-11 квітня 2026 року.

Україна зіграє проти Польщі у польському місті Глівіце.

Склад збірної України

Еліна Світоліна

Марта Костюк

Олександра Олійникова

Людмила Кіченок

Надія Кіченок

Капітан – Ілля Марченко

Склад збірної Польщі

Магда Лінетт

Майя Хвалинська

Лінда Клімовічова

Катаржина Кава

Капітан – Давид Целт

Наразі у складі наших опоненток відсутня Іга Швьонтек. Втім, до матчу ще майже місяць, можливі зміни.