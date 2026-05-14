Стало відомо, скільки українських тенісисток потрапило в основу «Ролан Гарросу» у парному розряді

Найкращий результат у парі належить Людмилі Кіченок та Марті Костюк, які виходили у півфінал

Сім українок потрапили до списку з 57 дуетів, які зіграють у основній сітці «Ролан Гаррос» 2026 року в парному розряді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт турніру.

Хто з українок гратиме в парному турнірі «Ролан Гаррос» 2026

У основі «Ролан Гаррос» гратимуть сім українок, які потрапили туди за позиціями у світовому рейтингу: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Людмила та Надія Кіченок, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Зокрема, дві українки зіграють у тандемі – Калініна та Ястремська.

Людмила Кіченок удванадцяте зіграє в парному розряді на «Ролан Гаррос». Найкращим результатом Людмили Кіченок є півфінал 2022 року, в якому вона грала в парі з латвійкою Єленою Остапенко. На цьогорічному «Ролан Гарросі» Кіченок виступить в парі з американкою Дезіре Кравчик.

Надія Кіченок також удванадцяте зіграє у парному розряді «Ролан Гаррос», склавши цьогоріч пару з японкою Макото Ніномією. Топрезультат французького мейджору Надія показала у 2024 році, коли з японкою Мією Като дісталась чвертьфіналу.

Марта Костюк вп'яте зіграє у основі змагань. Найкращим результатом української тенісистки є півфінал 2024 року. Костюк виступатиме в парі з румункою Еленою-Габріелою Русе.

Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна зіграють у парі на «Ролан Гарросі». Обидві українки мають шанс перервати серію невдач – досі тенісисткам не вдавалось виграти жодного матчу у парі на Грендслемі у Франції.

Юлія Стародубцева вдруге гратиме у парі на «Ролан Гарросі». Цьогоріч Стародубцева складе пару з полькою Магдою Лінетт. Натомість Олександра Олійникова вперше в кар'єрі потрапила в основу парного турніру на «Ролан Гарросі» – виступить в дуеті з угоркою Панною Удварді.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки одиночного розряду другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.