Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Стало відомо, скільки українських тенісисток потрапило в основу «Ролан Гарросу» у парному розряді

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, скільки українських тенісисток потрапило в основу «Ролан Гарросу» у парному розряді
Марта Костюк виходила у півфінал парного розряду «Ролан Гаррос» 2024
фото: AP
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Найкращий результат у парі належить Людмилі Кіченок та Марті Костюк, які виходили у півфінал

Сім українок потрапили до списку з 57 дуетів, які зіграють у основній сітці «Ролан Гаррос» 2026 року в парному розряді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт турніру.

Хто з українок гратиме в парному турнірі «Ролан Гаррос» 2026

У основі «Ролан Гаррос» гратимуть сім українок, які потрапили туди за позиціями у світовому рейтингу: Марта Костюк, Даяна Ястремська, Ангеліна Калініна, Людмила та Надія Кіченок, Олександра Олійникова та Юлія Стародубцева. Зокрема, дві українки зіграють у тандемі – Калініна та Ястремська.

Людмила Кіченок удванадцяте зіграє в парному розряді на «Ролан Гаррос». Найкращим результатом Людмили Кіченок є півфінал 2022 року, в якому вона грала в парі з латвійкою Єленою Остапенко. На цьогорічному «Ролан Гарросі» Кіченок виступить в парі з американкою Дезіре Кравчик.

Надія Кіченок також удванадцяте зіграє у парному розряді «Ролан Гаррос», склавши цьогоріч пару з японкою Макото Ніномією. Топрезультат французького мейджору Надія показала у 2024 році, коли з японкою Мією Като дісталась чвертьфіналу.

Марта Костюк вп'яте зіграє у основі змагань. Найкращим результатом української тенісистки є півфінал 2024 року. Костюк виступатиме в парі з румункою Еленою-Габріелою Русе.

Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна зіграють у парі на «Ролан Гарросі». Обидві українки мають шанс перервати серію невдач – досі тенісисткам не вдавалось виграти жодного матчу у парі на Грендслемі у Франції.

Юлія Стародубцева вдруге гратиме у парі на «Ролан Гарросі». Цьогоріч Стародубцева складе пару з полькою Магдою Лінетт. Натомість Олександра Олійникова вперше в кар'єрі потрапила в основу парного турніру на «Ролан Гарросі» – виступить в дуеті з угоркою Панною Удварді.

Нагадаємо, Еліна Світоліна, Марта Костюк, Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дарія Снігур потрапили до переліку учасниць основної сітки одиночного розряду другого Мейджора сезону – «Ролан Гаррос».

Відкритий чемпіонат Франції цього року відбудеться 24 травня – 7 червня 2026 року.

Читайте також:

Теги: Ангеліна Калініна Даяна Ястремська Людмила Кіченок Надія Кіченок Марта Костюк Ролан Гаррос теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У півфіналі Подрез зустрінеться з переможницею матчу між румункою Сораною Кирстею та угоркою Анною Бондар
19-річна Подрез сенсаційно вийшла до півфіналу дебютного турніру WTA
17 квiтня, 18:14
У другому колі українка зустрінеться з четвертою сіяною польською тенісисткою Ігою Швьонтек
Снігур здобула драматичну перемогу над ексросіянкою Касаткіною
22 квiтня, 16:28
Еліна Світоліна розпочинає турнір у Мадриді проти Анни Бондар з Угорщини
П'ять українських тенісисток зіграють у другому колі турніру у Мадриді
23 квiтня, 10:29
Еліна Світоліна провела вихідний з родиною та показалася на фото з чоловіком
Трирічна донька Світоліної влаштувала їй з чоловіком фотосесію під час гри у гольф (фото)
27 квiтня, 12:53
Еліна Світоліна не залишить топ-10 світового рейтингу
Світоліна, попри невдачу в Мадриді, залишиться у першій десятці рейтингу WTA
27 квiтня, 16:06
Марта Костюк перемогла ексросіянку Анастасію Потапову і вийшла у фінал турніру в Мадриді
Костюк обіграла ексросіянку і вийшла у фінал турніру в Мадриді
1 травня, 10:26
Андрєєва славиться своєю загостреною емоційністю
Не витримала поразку: Андрєєва розплакалася після програного матчу Костюк
2 травня, 21:20
Андрєєва була помічена в підтримці диктатора Володимира Путіна в соцмережах
Екстренер Ястремської підтримав прихильницю Путіна, яка розплакалася після фіналу з Костюк
5 травня, 11:36
Олександра Олійникова продовжила поступ у Вічному місті
Олійникова на відмові суперниці вийшла в третє коло тенісного турніру в Римі
7 травня, 17:45

Новини

Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну
Непереможений американець кинув виклик Ломаченку і готовий приїхати в Україну
Титулована російська борчиня засвітилася на скандальних фото з окупанткою, яка воює з Україною
Титулована російська борчиня засвітилася на скандальних фото з окупанткою, яка воює з Україною
Світоліна зрівнялась з легендарною американкою за перемогами на турнірі WTA 1000 в Римі
Світоліна зрівнялась з легендарною американкою за перемогами на турнірі WTA 1000 в Римі
Став відомий розклад Фіналу чотирьох Євроліги, в якому зіграє українець Лень
Став відомий розклад Фіналу чотирьох Євроліги, в якому зіграє українець Лень
Стало відомо, скільки українських тенісисток потрапило в основу «Ролан Гарросу» у парному розряді
Стало відомо, скільки українських тенісисток потрапило в основу «Ролан Гарросу» у парному розряді
Скапінцев набрав сім очок в грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу
Скапінцев набрав сім очок в грі чемпіонату Ізраїлю з баскетболу

Новини

В Україні дощі, грози: погода на 14 травня
Сьогодні, 05:59
Міністр енергетики США заявив, що Іран близький до створення ядерної зброї
Сьогодні, 01:29
Розпад урядової коаліції у Латвії: у ситуацію втрутився президент країни
Вчора, 21:49
Палата представників США зібрала голоси, щоб винести на голосування допомогу Україні
Вчора, 21:27
В Україні дощитиме: погода на 13 травня
Вчора, 05:59
Обмін полоненими. Лубінець пояснив затримку
12 травня, 20:57

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua