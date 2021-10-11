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    Світоліна з боями вийшла в четверте коло турніру в Індіан-Веллсі (відео)

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    Еліна Світоліна бореться за місце на Підсумковому турнірі - Світоліна з боями вийшла в четверте коло турніру в Індіан-Веллсі (відео)
    Еліна Світоліна бореться за місце на Підсумковому турнірі
    Фото з відкритих джерел

    Українська тенісистка здолала румунку Кирстю та вийшла на Пегулу

    Сьома на поточний момент ракетка світу Еліна Світоліна здобула другу перемогу на турнірі WTA 1000 в Індіан-Веллсі. У матчі третього кола українка взяла гору над румункою Сораною Кирстею – 4:6, 6:4, 7:6 (3).

    Еліна грає на морально-вольових якостях. Помітно, що вона втомилася, але бореться до кінця. Поступившись у першому сеті, українка зібралася та зробила ранній брейк.

    У третьому сеті першій вдалося взяти чужу подачу румунці, але українка тут же організувала зворотний брейк. На тай-брейку вона поступалася, але виграла чотири розіграші поспіль і взяла партію.

    У поточному сезоні Еліна здобула вже десяту вольову перемогу. Наразі Світоліна бореться за місце на Підсумковому турнірі, куди потрапляють лідери Чемпіонської гонки. Українка поки що на нього не потрапляє.

    У наступному колі Еліна зустрінеться з Джессікою Пегулою.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна
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    Світоліна з боями вийшла в четверте коло турніру в Індіан-Веллсі (відео)