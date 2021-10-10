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    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото

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    Деонтей Вайлдер, можливо, більше не вийде на ринг - Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Деонтей Вайлдер, можливо, більше не вийде на ринг
    Фото з відкритих джерел

    Тайсон відправив Деонтея в нокаут і захистив титул WBC

    Британський боксер Тайсон Ф’юрі захистив титул чемпіона за версією WBC в поєдинку з Деонтеєм Вайлдером і тепер чекатиме на переможця бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Якщо, звичайно, йому не найдуть іншого гідного суперника. Але таких, як показав його поєдинок з Вайлдером, на горизонті поки що не видно.

    Тайсон міг поступитися американцю, проте був краще готовий за суперника і завдав йому аж 150 ударів (відео нокдаунів і нокауту).

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    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото
    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото

    Вайлдер після бою потрапив до лікарні, проте, здається, у нього все нормально. Але чи повернеться він у ринг, наразі не відомо. Йому вже 35 років...

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    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі
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    Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото