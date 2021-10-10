Перемога Ф’юрі над Вайлдером в бою за чемпіонський пояс у яскравих фото

Тайсон відправив Деонтея в нокаут і захистив титул WBC

Британський боксер Тайсон Ф’юрі захистив титул чемпіона за версією WBC в поєдинку з Деонтеєм Вайлдером і тепер чекатиме на переможця бою між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа. Якщо, звичайно, йому не найдуть іншого гідного суперника. Але таких, як показав його поєдинок з Вайлдером, на горизонті поки що не видно.

Тайсон міг поступитися американцю, проте був краще готовий за суперника і завдав йому аж 150 ударів (відео нокдаунів і нокауту).

Вайлдер після бою потрапив до лікарні, проте, здається, у нього все нормально. Але чи повернеться він у ринг, наразі не відомо. Йому вже 35 років...