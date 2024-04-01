Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році

За останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на лютий 2024 року в Румунії перебувало понад 78 тисяч українців

Торік у країні допомога українським біженцям також була затримана через дефіцит бюджету

Влада Румунії поки не виділила жодної фінансової допомоги для українських біженців у 2024 році. Про це повідомила Генеральна інспекція з надзвичайних ситуацій (IGSU), зазначає Euractiv.

За даними IGSU, біженці з України отримали певну фінансову допомогу в лютому, однак це були невиплачені платежі з кінця минулого року.

Щодо витрат за січень і лютий 2024 року інспекція повідомила, що «були зроблені кроки з вищими структурами для виділення необхідних коштів після отримання запитів від місцевих органів державної влади». Однак в IGSU не можуть назвати терміни отримання запитуваних сум.

Зазначається, що торік допомога українським біженцям також була затримана через дефіцит бюджету, що призвело до протестів кількох десятків українських біженців перед Міністерством фінансів у листопаді 2023 року.

До квітня минулого року допомога надавалася в рамках програми «50/20», яка виділяла 50 леїв (10 євро) на проживання та 20 леїв на щоденне харчування. Ці гроші не видавали безпосередньо біженцям, а перераховували румунським приймаючим сторонам.

З травня уряд Румунії визначив допомогу в 750 леїв (150 євро) для окремих осіб та 2000 леїв (402 євро) на місяць для сімей, а також додатково 600 леїв (120 євро) на особу на харчування.

За останніми даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, станом на лютий 2024 року в Румунії перебувало понад 78 тисяч українців. На рівні ЄС Румунія посідає восьме місце за кількістю українських біженців.

Нагадаємо, уряд Польщі готує зміни до закону про допомогу біженцям з України, що діє з початку війни. Буде скасована система фінансування харчування та проживання у гостьових будинках до десяти осіб.

Уряд оплачуватиме перебування українця лише у тих місцях, які мають домовленості з воєводою та, отже, перебувають під контролем держави.

Стало відомо, половина біженців з України має проблеми з житлом у Чехії, а частина досі живе у колективних центрах. У чеському офісі Міжнародної організації з міграції (МОМ) спільно з Міністерством регіонального розвитку працюють над довгостроковим рішенням житлових проблем українців. Вони представили дослідження та перші результати проекту забезпечення біженців житлом, який фінансує уряд Японії.