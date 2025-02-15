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Боксер Берінчик програв нокаутом у бою за звання чемпіона світу у легкій вазі

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Боксер Берінчик програв нокаутом у бою за звання чемпіона світу у легкій вазі
Денис Берінчик – Кейшон Девіс
фото:berinchyk, Instagram

Денис Берінчик не зумів захистити свій пояс та зазнав поразки від американця Кейшона Девіса

Чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версією WBO українець Денис Берінчик провів бій проти американця Кейшона Девіса. 

У ніч проти 15 лютого на легендарній арені Madison Square Garden у Нью-Йорку (США) відбувся бій за звання чемпіона світу за версією WBO у легкій вазі, в якому українець Денис Берінчик не зумів захистити свій пояс та зазнав поразки від американця Кейшона Девіса.

У третьому раунді українець побував у нокдауні – опустився на коліна після пропущеного удару по корпусу. Денис одразу ж підвівся на ноги та продовжив поєдинок. У четвертому раунді американець нокаутував українця. Пропустивши серію потужних ударів, Берінчик уже не зміг піднятися.

Для українця це був перший захист чемпіонського поясу. Берінчик завоював вакантний титул чемпіона світу 18 травня 2024 року. Тоді українець переміг мексиканця Емануеля Наваррете.

36-річний Берінчик зазнав першої поразки у своїй кар'єрі. До цього Денис здобув 19 перемог (9 – нокаутом) у 19 поєдинках на професійному рингу. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

У послужному списку 25-річного Кейшона тепер 13 перемог (9 – нокаутом) та жодної поразки. Він є срібним призером Олімпійських ігор-2020 у Токіо.

До слова, видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

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Теги: бокс

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