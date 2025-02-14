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Берінчик – Девіс: де дивитися бій за титул чемпіона світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Берінчик – Девіс: де дивитися бій за титул чемпіона світу
Бій Берінчика та Девіса розпочнеться не раніше 5.30 за київським часом
Фото: K2 Promotions

В Україні транслятором бою Берінчик – Девіс буде сервіс Megogo

У ніч з 14 на 15 лютого чемпіон світу з боксу у легкій вазі за версією WBO українець Денис Берінчик (19-0, 9 КО) проведе бій проти американця Кейшона Девіса (12-0, 8 КО).

Де дивитися бій Берінчик – Девіс в Україні

В Україні транслятором бою Берінчик – Девіс буде сервіс Megogo. Для перегляду всього вечору боксу та поєдинку Берінчик – Девіс необхідно придбати одну з підписок – «Легка», «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» і «Megogo XL».

Трансляція бою буде доступна в підрозділі «Єдиноборства» у розділі «Спорт», на каналі «Megogo Гонг» та окремому поп-ап каналі в розділі «Телебачення».

Початок трансляції вечора боксу – о 3.00. Бій Берінчика та Девіса розпочнеться не раніше 5.30 за київським часом.

Бій відбудеться в Нью-Йорку (США).

Для українця це буде перший захист чемпіонського поясу. Берінчик завоював вакантний титул чемпіона світу 18 травня 2024 року. Тоді українець мексиканця Емануеля Наваррете.

Як повідомлялося, видання Sportico оприлюднило рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів за підсумками 2024 року.

Сьому позицію у цьому переліку посів чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA, WBO та IBO Олександр Усик. Він, згідно з оцінками експертів, за минулий рік заробив $122 млн.

Найбільше у 2024 році отримав 40-річний футболіст Кріштіану Роналду – $260 млн. Загалом, до топ-10 увійшли п'ять футболістів, по двоє представників боксу та баскетболу і один гольфіст.

Рейтинг найбільш високооплачуваних спортсменів світу у 2024 році

  1. Кріштіану Роналду (футбол) – 260 млн доларів;
  2. Стефен Каррі (баскетбол) – 153,8 млн;
  3. Тайсон Ф'юрі (бокс) – 147 млн;
  4. Ліонель Мессі (футбол) – 135 млн;
  5. ЛеБрон Джеймс (баскетбол) – 133,2 млн;
  6. Неймар (футбол) – 133 млн;
  7. Олександр Усик (бокс) – 122 млн;
  8. Карім Бензема (футбол) – 116 млн;
  9. Кіліан Мбаппе (футбол) – 110 млн;
  10. Джон Рам (гольф) – 105,8 млн.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик, чемпіон світу у надважкій вазі за трьома престижними версіями, проведе ще два бої перед завершенням кар'єри. Про це він розповів Sky Sports.

Зазначається, що 38-річний Усик готовий провести наступний поєдинок із переможцем бою Даніель Дюбуа – Джозеф Паркер за титул за версією Міжнародної боксерської федерації (IBF), який відбудеться 22 лютого.

«Я битимуся з тим, хто переможе, Паркером іди Дюбуа, без проблем. Думаю, мені залишилося два роки в боксі, може, півтора. Зараз я почуваюся чудово. Мені потрібно підготуватися до двох боїв, не більше», – сказав Усик.

В останньому поєдинку 22 грудня Усик вдруге поспіль переміг британця Тайсона Ф'юрі, зберігши титули чемпіона світу за версіями Всесвітньої боксерської ради (WBC), Всесвітньої боксерської асоціації (WBA) та Всесвітньої боксерської організації (WBO). Усик, олімпійський чемпіон Лондона, виграв усі 23 поєдинки на професійному рингу.

Нагадаємо, американець Ніко Алі Волш, онук Мохаммеда Алі, заявив, що вважає Олександра Усика сучасною версією свого дідуся.

«У мого дідуся й Усика день народження в один день (17 січня – прим.). Вони мають однаковий зріст, вага у них теж приблизно однакова, майже ідентична. Тому, коли я думаю про Усика, то бачу в ньому сучасну версію свого дідуся – не в плані навичок, а в плані габаритів і всього іншого. І я вважаю, що він ідеальний за розмірами для хевівейту», – каже онук Мохаммеда Алі.

Теги: Денис Беринчик бокс

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