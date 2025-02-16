Баскетболіста Конєва, який їхав на гру збірної України, зняли з потяга та відвезли до ТЦК

Президент «Дніпра» Кондратьєв стверджує, що Конєв був заброньований

Баскетболіст «Дніпра» Володимир Конєв був знятий з поїзда, яким їхав у Латвію на матч збірної України, та доставлений до луцького ТЦК. Про це повідомив президент «Дніпра» Валерій Кондратьєв.

«Чемпіонат України з баскетболу бере паузу у зв’язку з вирішальними матчами відбору на фінальну частину чемпіонату Європи. Найкращі гравці БК «Дніпро» – Володимир Конєв і Даниїл Сипало – маючи бронь від Міністерства молоді та спорту, вирушили до Латвії на відбіркові поєдинки. Однак з невідомих причин Конєва зняли з поїзда та доправили до ТЦК в Луцьку для з’ясування обставин. Звертаюся до міністра молоді та спорту Матвія Бідного, голови НОК Вадима Гутцайта, генерального секретаря ФБУ Володимира Драбіковського та президента ФБУ Михайла Бродського з проханням допомогти врегулювати цю ситуацію та надати гравцеві можливість продовжити захищати честь нашої країни на міжнародній арені – так само, як це роблять футболісти національної збірної України та представники інших команд», – написав у Facebook Кондратьєв.

Варто зазначити, що у лютому збірна України з баскетболу проведе вирішальні поєдинки у відборі до Євробаскету-2025.

21 лютого наш команда зіграє проти Словенії, 24 лютого – проти Португалії. Лише дві перемоги та поразка Португалії у грі з Ізраїлем забезпечить нашій збірній потрапляння до фінальної частини Євробаскету.

Нагадаємо, російський ексфутболіст та автор «золотого» голу збірної СРСР на Олімпіаді-1988 у Сеулі Юрій Савичев розповів про зміну ставлення до громадян РФ, які проживають у Німеччині, після початку повномасштабного російського вторгнення. Зокрема, він поскаржився, що був змушений залишитися без російського телебачення.

«Нам одразу «відрубали» російські телепрограми. Прийшов папір про те, що відключають. Знайшли простий вихід – взяли модерніший телевізор, де все є в інтернеті. Раніше платили сім євро за чотири російські програми, а зараз узагалі є все. Але спочатку притиснули нас добре», – сказав Савичев у розмові з російськими пропагандистами.

Також він розповів, що був змушений у Німеччині змінити банк.

«Щойно все почалося, викликали до банку – перевірили рахунки на наявність доходів із Росії. Більше того, з банку, клієнтом якого я був 25 років, прийшов папір: «Ми закінчуємо співпрацю з вами. Переходьте до іншого банку». Кажу: Причину назвіть. Відповідають: «Ми не зобов'язані». 25 років я їм подобався, а потім раптом перестав подобатися? Це не тільки у мене, а й у всіх росіян у Німеччині. Пішли до іншого банку – теж відмовили. Тільки в третьому сказали: «Це якась нісенітниця, політика». У результаті там відкрили рахунок. Коли все це почалося, ставлення дуже змінилося. Тут усі газети пишуть таке, що краще не читати і не засмучуватися – одна брехня», – розповів ексфутболіст.