Світоліна зізналася, що українські фанати змушують її плакати

Еліна Світоліна відчуває любов вболівальників з України

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про відносини з вболівальниками в Україні. За словами Світоліної, вона нечасто буває в Україні, але за короткий час встигає відчути любов своїх шанувальників. Про це повідомляє офіційний канал тенісного турніру в Брісбені.. «В Україні багато дітей підходили до мене і говорили, що



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Еліна Світоліна. Фото: WTA

Еліна Світоліна відчуває любов вболівальників з України

Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про відносини з вболівальниками в Україні.

За словами Світоліної, вона нечасто буває в Україні, але за короткий час встигає відчути любов своїх шанувальників. Про це повідомляє офіційний канал тенісного турніру в Брісбені..

«В Україні багато дітей підходили до мене і говорили, що дивляться мої матчі. Навіть дорослі говорили, що вони не сплять вночі, щоб подивитися, як я граю», - сказала вона.

«Приємно чути такі речі, тому що в Україні я проводжу не дуже багато часу. Коли я туди приїжджаю і зустрічаюся з уболівальниками, то це приголомшливо. Я майже плачу, коли мені потрібно прощатися з ними», - заявила Світоліна.

Нагадаємо, що Світоліна та Долгополов вийшли до 1/4 фіналу змагань у Брісбені.