  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Світоліна зізналася, що українські фанати змушують її плакати

    Еліна Світоліна відчуває любов вболівальників з України
    Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про відносини з вболівальниками в Україні. За словами Світоліної, вона нечасто буває в Україні, але за короткий час встигає відчути любов своїх шанувальників. Про це повідомляє офіційний канал тенісного турніру в Брісбені.. «В Україні багато дітей підходили до мене і говорили, що
    • Сьогодні, 22:07
    • Розсилка
    Еліна Світоліна. Фото: WTA
    Еліна Світоліна. Фото: WTA

    Еліна Світоліна відчуває любов вболівальників з України

    Перша ракетка України Еліна Світоліна розповіла про відносини з вболівальниками в Україні.

    За словами Світоліної, вона нечасто буває в Україні, але за короткий час встигає відчути любов своїх шанувальників. Про це повідомляє офіційний канал тенісного турніру в Брісбені..

    «В Україні багато дітей підходили до мене і говорили, що дивляться мої матчі. Навіть дорослі говорили, що вони не сплять вночі, щоб подивитися, як я граю», - сказала вона.

    «Приємно чути такі речі, тому що в Україні я проводжу не дуже багато часу. Коли я туди приїжджаю і зустрічаюся з уболівальниками, то це приголомшливо. Я майже плачу, коли мені потрібно прощатися з ними», - заявила Світоліна.

    Нагадаємо, що Світоліна та Долгополов вийшли до 1/4 фіналу змагань у Брісбені.

    теніс Еліна Світоліна фанати
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ