Світоліна зустрінеться з екс-першою ракеткою світу в 1/4 фіналу тенісного турніру в Римі

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Кербер та Світоліна

Рахунок очних протистоянь Світоліної і Кербер поки 7:5 на користь Еліни

Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна отримала чергову суперницю на престижному турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія) з призовим фондом $3,352 млн.

У чвертьфіналі змагань Світоліна зустрінеться з екс-першою ракеткою світу німкенею Анжелікою Кербер, яка нині посідає 12 місце у світовій класифікації.

У третьому колі турніру в італійській столиці Кербер впевнено переграла Марію Саккарі з Греції (6:1, 6:1).

Рахунок очних протистоянь Світоліної і Кербер поки 7:5 на користь Еліни.

Зазначимо, що Кербер очолювала рейтинг WTA у 2016 році, коли виграла два турніри серії Grand Slam - Australian Open в Мельбурні і US Open в Нью-Йорку, а також дійшла до фіналу на Вімблдоні в Лондоні.

Як відомо, Світоліна у третьому колі перемогла представницю Росії Дар'ю Касаткіну.

Джерело: Укрінформ