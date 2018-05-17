Світоліна зустрінеться з екс-першою ракеткою світу в 1/4 фіналу тенісного турніру в Римі
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Рахунок очних протистоянь Світоліної і Кербер поки 7:5 на користь Еліни
Четверта ракетка світу українка Еліна Світоліна отримала чергову суперницю на престижному турнірі Жіночої тенісної асоціації (WTA) серії Premier 5 в Римі (Італія) з призовим фондом $3,352 млн.
У чвертьфіналі змагань Світоліна зустрінеться з екс-першою ракеткою світу німкенею Анжелікою Кербер, яка нині посідає 12 місце у світовій класифікації.
У третьому колі турніру в італійській столиці Кербер впевнено переграла Марію Саккарі з Греції (6:1, 6:1).
Рахунок очних протистоянь Світоліної і Кербер поки 7:5 на користь Еліни.
Зазначимо, що Кербер очолювала рейтинг WTA у 2016 році, коли виграла два турніри серії Grand Slam - Australian Open в Мельбурні і US Open в Нью-Йорку, а також дійшла до фіналу на Вімблдоні в Лондоні.
Як відомо, Світоліна у третьому колі перемогла представницю Росії Дар'ю Касаткіну.
Джерело: Укрінформ