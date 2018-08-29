Таїландський боксер Менайотін перевершив боксерський рекорд Мейвезера-молодшого (відео)



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Ванхонг здобув 51-шу перемогу у кар'єрі

32-річний таєць Ванхонг Менайотін (51-0, 18 КО) спритно обійшов легендарного американця Флойда Мейвезера-молодшого, який завершив боксерську кар'єру на позначці 50:0.

У середу, 29 серпня, Менайотін, залишаючись непереможеним, здобув 51-ту перемогу, успішно захистивши титул чемпіона світу за версією WBC у мінімальній вазі (до 47,6 кг) у поєдинку проти філіппінця Педро Тадурана (12-2, 9 КО).

Протягом 12-раундового бою рефері двічі знімав з претендента по очку за порушення правил, а підсумковий рахунок суддів на користь Менайотіна склав 117:110, 118:108 і 115:111.

Це 10-й успішний захист для Ванхонга. Бій відбувся у Накхонсавані (Таїланд).

Нагадаємо, пуерториканський боксер Хосе Педраса викликав на бій українця Василя Ломаченка.

Джерело: vringe.com