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    Захисник лондонського «Арсенала» відбився від злодіїв з битами

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    Габріель зумів відбитися від грабіжників - Захисник лондонського «Арсенала» відбився від злодіїв з битами
    Габріель зумів відбитися від грабіжників
    фото з відкритих джерел

    На Габріеля напали в гаражі, де він залишив свою машину

    Бразилець Габріель, який виступає за лондонський «Арсенал», відбився від грабіжників, які хотіли вкрасти його авто. Як повідомляє Daily Mail, у футболіста злодії намагалися забрати годинник і телефон.

    За інформацією видання, 23-річний захисник повертався з нічного клубу разом зі своїм другом, коли на них було вчинено напад. Зловмисники залізли до гаража, де Габріель залишив свою машину. Вони загрожували бразильцеві бейсбольною битою, але Габріель вступив з ними в бійку, і нападники втекли.

    Габріель та його друг не постраждали, а суд не знайшов зв'язку між нападом та професійною діяльністю футболіста. Швидше за все, злодіїв зацікавив дорогий автомобіль.

    Захисник перейшов до «Арсеналу» з «Лілля» у вересні минулого року за €26 млн. За лондонський клуб Габріель провів 42 матчі та забив 4 голи.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Арсенал (Лондон) ФК «Лілль»
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    Захисник лондонського «Арсенала» відбився від злодіїв з битами