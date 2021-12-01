Захисник лондонського «Арсенала» відбився від злодіїв з битами

На Габріеля напали в гаражі, де він залишив свою машину

Бразилець Габріель, який виступає за лондонський «Арсенал», відбився від грабіжників, які хотіли вкрасти його авто. Як повідомляє Daily Mail, у футболіста злодії намагалися забрати годинник і телефон.

За інформацією видання, 23-річний захисник повертався з нічного клубу разом зі своїм другом, коли на них було вчинено напад. Зловмисники залізли до гаража, де Габріель залишив свою машину. Вони загрожували бразильцеві бейсбольною битою, але Габріель вступив з ними в бійку, і нападники втекли.

Габріель та його друг не постраждали, а суд не знайшов зв'язку між нападом та професійною діяльністю футболіста. Швидше за все, злодіїв зацікавив дорогий автомобіль.

Захисник перейшов до «Арсеналу» з «Лілля» у вересні минулого року за €26 млн. За лондонський клуб Габріель провів 42 матчі та забив 4 голи.