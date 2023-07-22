Польські прикордонники не пустили до країни відому російську тенісистку, прихильницю Путіна

Звонарьову занесено до списку осіб, перебування яких є небажаним на території Польщі

Спортсменка хотіла потрапити до Польщі літаком з Белграда

Польські прикордонники не пустили до країни російську тенісистку Віру Звонарьову, яка підтримує диктаторський режим Володимира Путіна. Про це повідомляє МВС країни.

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Спортсменка хотіла потрапити до Польщі літаком з Белграда.

«Учора, 21 липня, Прикордонна служба не впустила російську тенісистку до Польщі. Віра Звонарьова за візою, виданою Францією, намагалася потрапити до нашої країни рейсом Белград–Варшава. Після прильоту із Сербії тенісистка залишилася в транзитній зоні варшавського аеропорту Шопена, а сьогодні після 12-ї години вилетіла в Подгорицю», – ідеться в повідомленні.

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Польські прикордонники пояснили, що не пустили Звонарьову до країни, оскільки вона є у списку осіб, перебування яких є небажаним на території Польщі з міркувань державної безпеки та охорони громадського порядку.

Раніше переможниця Australian Open Аріна Соболенко несподівано зізналася, що хотіла завершити кар'єру після вторгнення Росії в Україну. Перша ракетка Білорусі почувалась жахливо через те, що її країна стала співучасником війни, а сама вона почала отримувати безліч загроз.

Також колишній лідер українського тенісу Олександр Долгополов гостро розкритикував рішення уряду країни, що українські спортсмени не виступатимуть на відбіркових змаганнях до Олімпійських ігор через участь росіян та білорусів.