Калініна здолала Стародубцеву в дербі українок на тенісному турнірі в Рабаті

Україна матиме представництво в чвертьфіналі змагань

Вітчизняні тенісистки Ангеліна Калініна та Юлія Стародубцева визначили сильнішу в другому колі турніру серії WTA 250 в марокканському Рабаті. Про це повідомляє «Главком».

Розпочали українки на рівних. Вони однаково погано грали на власних подачах, тож у стартових чотирьох геймах були лише брейки. Далі суперниці зосередилися на власних подачах.

Ключовим же став восьмий гейм. Саме тоді Калініна ззовні легко взяла подачу опонентки «під нуль». Цього разу відігратися Стародубцева не встигла та програла сет.

У другій партії Калініна стартувала з п'яти виграних геймів поспіль. Але далі фантастичний камбек вдався Стародубцевій. Остання взяла ті ж п'ять пунктів, а згодом перевела сет у тай-брейк. Там, однак, старша співвітчизниця таки дотиснула її.

Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem. 1/8 фіналу

Юлія Стародубцева (Україна, 4) – Ангеліна Калініна (Україна) – 3:6, 6:7

До слова, напередодні Еліна Світоліна виграла турнір серії WTA 1000 в італійському Римі. У фіналі українка здолала американську тенісистку Корі Гауфф. Також на шляху до трофею вона вибила польку Ігу Свьонтек і казахську тенісистку Єлену Рибакіну.

Нагадаємо, американка Вінус Вільямс уперше з 2021 року змагатиметься на Відкритому чемпіонаті Франції. Легендарна тенісистка виступить в парному розряді. Її партнеркою стане співвітчизниця Баптіст.