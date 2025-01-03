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Померла найстарша олімпійська чемпіонка світу, яка пережила Голокост

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Померла найстарша олімпійська чемпіонка світу, яка пережила Голокост
Жінка займалася спортом передусім заради того, щоб вирватися за межі залізної завіси держави, що перебувала під владою комуністів
фото: Laszlo Balogh, Associated Press

Агнеш Келеті стала найуспішнішою гімнасткою Угорщини

Пішла з життя найстарша олімпійська чемпіонка родом з Угорщини Агнеш Келеті. Всесвітньовідомій гімнастці було 103 роки. Про це повідомляє AFP.

Келеті померла 2 січня в Будапештській лікарні. Минулого тижня її госпіталізували з пневмонією. Син спортсменки Рафаель Біро-Келеті тоді казав пресі, що родина планує відсвяткувати її 104-й день народження 9 січня разом.

Агнеш стала найуспішнішою гімнасткою Угорщини. Вона займалася спортом передусім заради того, щоб вирватися за межі залізної завіси держави, що перебувала під владою комуністів.

«Я брала участь [у змаганнях] не тому, що мені це подобалося, а тому, що я хотіла побачити світ», – розповідала вона виданню у 2016 році.

Спортсменка п’ять разів здобувала золото, зокрема в Гельсінкі в 1952 році та в Мельбурні в 1956-му
Спортсменка п’ять разів здобувала золото, зокрема в Гельсінкі в 1952 році та в Мельбурні в 1956-му
фото: Keleti family, Associated Press

У 1940 році Келеті заборонили брати участь у спортивній діяльності через єврейське походження. Після окупації Угорщини нацистською Німеччиною в березні 1944 року вона уникла депортації до табору. Гімнастка отримала фальшиві документи в обмін на всі свої речі та видавала себе за молоду християнку. Її батька та деяких родичів убили в Освенцимі, а матір і сестру чемпіонки врятували.

Келеті виборола десять олімпійських медалей до 30 років, випередивши молодших конкуренток. П’ять разів спортсменка здобувала золото, зокрема в Гельсінкі в 1952 році та в Мельбурні в 1956-му.

Пані Келеті в 2012 році. Вона була досить спритною, щоб робити гпагат навіть у свої 90 років, і висловлювала гордість за те, що вплинула на молодих людей, щоб вони почали займатися гімнастикою.
Пані Келеті в 2012 році. Вона була досить спритною, щоб робити гпагат навіть у свої 90 років, і висловлювала гордість за те, що вплинула на молодих людей, щоб вони почали займатися гімнастикою.
фото: Oded Balilty, Associated Press

Згодом вона оселилася в Ізраїлі, де працювала вчителем фізкультури, тренувала збірну і завела родину. Агнеш повернулася на батьківщину у 2015 році.

У 2021 році Агнеш Келеті виповнилося 100 років.Гімнастку привітав із ювілеєм тодішній президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах.

Теги: день народження золото жінка документи

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