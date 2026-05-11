Світоліна впевнено вийшла до чвертьфіналу тисячника в Римі

Святослав Василик
фото: REUTERS

Еліна у двох сетах розібралася з Ніколою Бартунковою

Українська тенісистка Еліна Світоліна (WTA 10) вийшла до чвертьфіналу великого грунтового турніру WTA 1000 у Римі. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

У четвертому раунді українка у двох сетах переграла лакі-лузера Ніколу Бартункову (Чехія, WTA 94). Це було перше очне протистояння суперниць.

Перший сет тенісистки розпочали з обміну геймами, при цьому обидві суперниці реалізували брейкпойнти. За рахунку 2:2 Світоліна здійснила ривок в чотири виграні гейми та завершила партію з рахунком 6:2.

У другому сеті тенісистки за рівної гри продовжували матч до рахунку 3:3. Цікаво, що в усіх шести геймах Світоліна та Бартункова реалізовували брейкпойнти. Після цього українка перехопила ініціативу і у підсумку завершила матч перемогою.

WTA 1000. Рим. 1/8 фіналу

  • Еліна Світоліна (Україна) – Нікола Бартункова (Чехія) 6:2, 6:3

Світоліна залишилася єдиною тенісисткою з України на стадії 1/4 фіналу турніру WTA 1000 в Римі. Для Еліни – це другий сезон поспіль, в якому вона виходить до чвертьфіналу італійського тисячника. Минулого року українка вилетіла на цьому етапі, програвши американці Пейтон Стернс у трьох сетах.

Загалом перша ракетка України вдванадцяте бере участь в римському тисячнику. В активі Світоліної є дві перемоги на цьому турнірі у 2017 та 2018 роках.

У чвертьфіналі Світоліна побореться з переможницею поєдинку Кароліна Плішкова (Чехія, WTA 130) – Єлена Рибакіна (Казахстан, WTA 2).

Нагадаємо, українська тенісистка Вероніка Подрез (WTA 152) пройшла в основну сітку грунтового турніру WTA 125 у Парижі. У єдиному раунді кваліфікації українка у двох сетах розібралася із представницею Китаю Го Ханьюй (WTA 167).

