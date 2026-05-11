Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення георгіївської стрічки

18-річна «нейтральна» російська тенісистка Аліна Корнєєва опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку. Про це інформує «Главком».

On May 9, 2026, Russian tennis player Alina Korneeva posted on Instagram an image of the Russian military symbol – St. George’s ribbon.



Saint George’s ribbon is a symbol of Russian aggression against Ukraine.



The use of such symbols is a violation of IOC recommendations. pic.twitter.com/kOhBa2nCLN — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) May 11, 2026

9 травня 2026 року Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Про заборону щодо її використання також згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів.

Наразі Корнєєва посідає 122 місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи, який відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина), через проблеми з візами.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.