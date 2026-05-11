18-річна російська тенісистка опублікувала в Instagram символ агресії РФ проти України

Корнєєва посідає 122 місце в рейтингу WTA

Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення георгіївської стрічки

18-річна «нейтральна» російська тенісистка Аліна Корнєєва опублікувала в Instagram символ агресії проти України – георгіївську стрічку. Про це інформує «Главком».

9 травня 2026 року Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення російської військової символіки – так званої «георгіївської стрічки». Ця стрічка вже давно стала одним з символів російської агресії проти України.

Про заборону щодо її використання також згадується в рекомендаціях МОК про нейтральних атлетів.

Наразі Корнєєва посідає 122 місце в рейтингу WTA.

Нагадаємо, збірна Росії з тхеквондо може пропустити Чемпіонат Європи, який відбудеться 11-14 травня 2026 року в Мюнхені (Німеччина), через проблеми з візами.

Як повідомлялося, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

Максим Кличко зупинився в кроці від дабл-даблу у молодіжному чемпіонаті Франції з баскетболу
Оборонець «Барселони» встановив унікальне чемпіонське досягнення Європи
Український скелелаз встановив новий європейський рекорд на етапі Кубка світу в Китаї
«Шахтар» гарантував собі місце в основному раунді Ліги чемпіонів
Бомбардир «Атлетіко» вирішив покинути іспанський гранд – ЗМІ
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

