Тібо Куртуа – зірковий воротар, з яким Лунін боротиметься за місце в основі «Реалу»



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Тібо Куртуа.Фото ФК «Челсі»

«Челсі» та мадридський клуб домовилися про трансфер голкіпера

Досягнуто домовленості щодо переходу воротаря Тібо Куртуа у «Реал».

Про це повідомляє англійський клуб «Челсі» на офіційному сайті.

Особистий контракт бельгійця з «королівським клубом» вступить у силу після проходження медичного огляду.

Якщо під час обстеження у 26-річного воротаря не буде виявлено проблем, склад лондонців на правах річної оренди поповнить півзахисник мадридців Матео Ковачич.

Згодом і «Реал» на офіційному сайті підтвердив, що клуб домовився про трансфер воротаря.

Угода між мадридцями та бельгійцем буде розрахована до кінця сезону-2023/24.

У четвер, 9 серпня, голкіпер пройде медичне обстеження, після чого буде представлений в якості гравця.

Куртуа перейшов у «Челсі» з «Генка» у 2011 році, але до 2014 року виступав за «Атлетико» на правах оренди.

У складі «синіх» він провів 155 матчів у всіх турнірах, пропустивши 152 м'ячі.