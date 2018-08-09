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    Тібо Куртуа – зірковий воротар, з яким Лунін боротиметься за місце в основі «Реалу»

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    Тібо Куртуа.Фото ФК &laquo;Челсі&raquo; - Тібо Куртуа – зірковий воротар, з яким Лунін боротиметься за місце в основі «Реалу»
    Тібо Куртуа.Фото ФК «Челсі»

    «Челсі» та мадридський клуб домовилися про трансфер голкіпера

    Досягнуто домовленості щодо переходу воротаря Тібо Куртуа у «Реал».

    Про це повідомляє англійський клуб «Челсі» на офіційному сайті.

    Особистий контракт бельгійця з «королівським клубом» вступить у силу після проходження медичного огляду.

    Якщо під час обстеження у 26-річного воротаря не буде виявлено проблем, склад лондонців на правах річної оренди поповнить півзахисник мадридців Матео Ковачич.

    Згодом і «Реал» на офіційному сайті підтвердив, що клуб домовився про трансфер воротаря.

    Угода між мадридцями та бельгійцем буде розрахована до кінця сезону-2023/24.

    У четвер, 9 серпня, голкіпер пройде медичне обстеження, після чого буде представлений в якості гравця.

    Куртуа перейшов у «Челсі» з «Генка» у 2011 році, але до 2014 року виступав за «Атлетико» на правах оренди.

    У складі «синіх» він провів 155 матчів у всіх турнірах, пропустивши 152 м'ячі.

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