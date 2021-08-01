Медальний залік Олімпіади після змагань 1 серпня
Михайло Романчук виграв першу срібну нагороду для нашої збірної в Токіо
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Збірна України піднялася на 56 місце серед 206 команд-учасниць
Срібна медаль Михайла Романчука дозволила українській команді піднятися на 56 місце в загальному медальному заліку Олімпіади. У понеділок, 2 серпня, на поєдинок за «бронзу» вийде борець греко-римського стилю Ленур Теміров. Також, якщо подолають кваліфікацію, місця на п’єдесталі виборюватимуть велосипедисти Олена Старікова і Любов Басова, стрілець Павло Коростильов. Розклад виступів українців на Олімпіаді 2 серпня.
Трійка лідерів медального заліку залишилася незмінною.