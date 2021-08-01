  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Медальний залік Олімпіади після змагань 1 серпня

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Михайло Романчук виграв першу срібну нагороду для нашої збірної в Токіо - Медальний залік Олімпіади після змагань 1 серпня
    Михайло Романчук виграв першу срібну нагороду для нашої збірної в Токіо
    Фото з відкритих джерел

    Збірна України піднялася на 56 місце серед 206 команд-учасниць

    Срібна медаль Михайла Романчука дозволила українській команді піднятися на 56 місце в загальному медальному заліку Олімпіади. У понеділок, 2 серпня, на поєдинок за «бронзу» вийде борець греко-римського стилю Ленур Теміров. Також, якщо подолають кваліфікацію, місця на п’єдесталі виборюватимуть велосипедисти Олена Старікова і Любов Басова, стрілець Павло Коростильов. Розклад виступів українців на Олімпіаді 2 серпня.

    Трійка лідерів медального заліку залишилася незмінною.

    888
    Теги: Олімпіада
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Медальний залік Олімпіади після змагань 1 серпня