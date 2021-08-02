З’явилося відео «срібного» фінішу Романчука на Олімпіаді

Український плавець зумів випередити німця на останніх метрах дистанції

Плавець Михайло Романчук виграв на Іграх у Токіо срібну медаль. На дистанції 1500 метрів вільним стилем він майже весь час ішов в трійці лідерів. На фінішну пряму вийшов другим, лідера, Флоріана Велброка, Михайло зумів наздогнати, але поруч шалену швидкість розвинув американець Роберт Фінке, який раніше обійшов українця на 800-метровій дистанції. Так вийшло й цього разу. Романчук програв 1,1 секунди.

Після фінішу Михайло розповів, що вперше в житті обійшов Велброка. А за "золото" вже побореться на наступних Іграх у Парижі.