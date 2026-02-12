Головна Спорт Новини
Титулований англійський клуб звільнив третього тренера за півроку

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Шон Дайч потрапив під гарячу руку Евангелоса Марінакіса
Ексцентричному власнику дворазового володаря Кубка чемпіонів бракує терпіння

Англійський «Ноттінгем Форест» відправив у відставку головного тренера команди Шона Дайча. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

54-річний фахівець пропрацював на чолі «лісників» менше чотирьох місяців. Під керівництвом Дайча «Ноттінгем» провів 25 матчів, у яких здобув 10 перемог і ще п'ять поєдинків звів унічию. «Форест» залишається над зоною вильоту Прем'єр-ліги та вийшов у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Незабаром «Ноттінгем» призначить четвертого в цьому сезоні тренера. Раніше власник «лісників» Евангелос Марінакіс попрощався з португальцем Нуну Ешпіріту Санту та австралійцем Анже Постекоглу. Перший провів біля керма команди три поєдинки на старті кампанії, а другий – наступні 8 матчів.

Ексзірка збірної Англії Деле Аллі програв у казино 150 тисяч фунтів за кілька днів. Хавбек вподобав лондонський гральний заклад The Victoria. Туди нині безробітний футболіст навідуються щоночі, щоб пограти покер за столами з великими ставками.

Напередодні лондонський «Тоттнем» звільнив із посади керманича команди Томаса Франка. Данець очолив «шпор» у міжсезоння. З ним на чолі лондонці впевнено пробилися в 1/8 фіналу, але мають посередні результати в АПЛ.

