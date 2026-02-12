Титулований англійський клуб звільнив третього тренера за півроку

Ексцентричному власнику дворазового володаря Кубка чемпіонів бракує терпіння

Англійський «Ноттінгем Форест» відправив у відставку головного тренера команди Шона Дайча. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

54-річний фахівець пропрацював на чолі «лісників» менше чотирьох місяців. Під керівництвом Дайча «Ноттінгем» провів 25 матчів, у яких здобув 10 перемог і ще п'ять поєдинків звів унічию. «Форест» залишається над зоною вильоту Прем'єр-ліги та вийшов у 1/16 фіналу Ліги Європи.

Незабаром «Ноттінгем» призначить четвертого в цьому сезоні тренера. Раніше власник «лісників» Евангелос Марінакіс попрощався з португальцем Нуну Ешпіріту Санту та австралійцем Анже Постекоглу. Перший провів біля керма команди три поєдинки на старті кампанії, а другий – наступні 8 матчів.

Ексзірка збірної Англії Деле Аллі програв у казино 150 тисяч фунтів за кілька днів. Хавбек вподобав лондонський гральний заклад The Victoria. Туди нині безробітний футболіст навідуються щоночі, щоб пограти покер за столами з великими ставками.

Напередодні лондонський «Тоттнем» звільнив із посади керманича команди Томаса Франка. Данець очолив «шпор» у міжсезоння. З ним на чолі лондонці впевнено пробилися в 1/8 фіналу, але мають посередні результати в АПЛ.