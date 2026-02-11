Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Переможець Ліги Європи звільнив головного тренера

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Переможець Ліги Європи звільнив головного тренера
Томас Франк затримався в «Тоттнемі» лише на півроку
Фото: Reuters

Кризовий англійський клуб наважився на кадрові зміни

Лондонський «Тоттнем» звільнив Томаса Франка з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Данський фахівець втратив роботу після поразки «Ньюкаслу» (1:2) в чемпіонаті Англії напередодні. За минулі 11 турів «шпори» здобули лише одну перемогу. Лондонці йдуть на 16-му місці в Прем'єр-лізі та лише на п'ять очок випереджають зону вильоту.

Водночас «Тоттнем» класно виступає у Лізі чемпіонів. На основному етапі турніру «шпори» здобули п'ять перемог у восьми поєдинках. Тепер колишня команда Франка впевнено вийшла в 1/8 фіналу.

Тренерська кар'єра Томаса Франка

Після нетривалої ігрової кар'єри данець почав працювати з дітьми в рідному Фредеріксверку. Пізніше він тренував низку юнацьких команд, а в 2008 році очолив збірну Данії U-16.

До 2013 року Франк також встиг попрацювати з іншими юнацькими збірними (U-17, U-19). Першою роботою на дорослому рівні став данський «Брондбю». На чолі гранда фахівець працював у 2013-2016 рр.

У грудні 2016-го Франк переїхав до Англії. Спершу він став асистентом керманича «Брентфорда». Самостійно очолив «бджіл» данський фахівець восени 2018 року та вивів команду в АПЛ у 2021-му.

Найкращий результат Франка на чолі «Брентфорда» – 9-те місце (сезон 2022/23). До «Тоттнема» він перебрався минулого літа.

Календар «Тоттнема»

У прийдешніх турах на «шпор» чекають три поєдинки з іншими лондонськими колективами. Найближчий та найпринциповіший – з «Арсеналом» 22 лютого.

Натомість 27 лютого «Тоттнем» дізнається суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Коло претендентів обмежується стамбульським «Галатасараєм», туринським «Ювентусом», бельгійським «Брюгге» та мадридським «Атлетіко».

Із Кубка Англії та Кубка англійської ліги «шпори» вже вилетіли. Відставання лондонців від зони єврокубків наразі складає 15 очок.

Зірка англійського «Ліверпуля» Мохамед Салах отримав пропозицію переїзду в Саудівську Аравію. Представники нападника ведуть перемовини з тамтешнім «Аль-Іттіхадом». Витрати на трансфер покриватиме Суверенний фонд королівства.

Французький «Марсель» теж наважився звільнити головного тренера. Роботу втратив італійський фахівець Роберто Де Дзербі. Колишньому керманичу донецького «Шахтаря» не пробачили фіаско в протистоянні зі столичним «Парі Сен-Жермен».

Читайте також:

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Тоттнем Готспур кадрові зміни Прем’єр-ліга

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У складі збірної Росії Павлюченко провів 50 поєдинків, забив 21 гол
Екснападник «Тоттенгема» потрапив у базу «Миротворця»
1 лютого, 13:44
Юрген Клопп готовий відновити тренерську кар'єру
«Реал» отримав список вимог зіркового тренера
Вчора, 14:00
Роман Яремчук легіонером у Лізі 1 більше не вважатиметься
Українські футболісти перестануть бути легіонерами в десятьох чемпіонатах
Вчора, 16:39
Роберто Де Дзербі завершив французький вояж
Колишній тренер «Шахтаря» втратив роботу в чемпіонаті Франції
Сьогодні, 10:18
Іван Пахолюк демонстрував зрілу гру восени
Українець увійшов до п'ятірки найкращих молодих воротарів світу
Сьогодні, 12:11
Мохамед Салах цього разу справді розглядає переїзд на Близький Схід
Саудівська Аравія націлилася на суперзірку чемпіонату Англії
Сьогодні, 11:38

Новини

«Реал» втратив провідного футболіста на тривалий період
«Реал» втратив провідного футболіста на тривалий період
Гераскевич звинуватив МОК у подвійних стандартах
Гераскевич звинуватив МОК у подвійних стандартах
Михайло Гераскевич: У нас екзистенційне протистояння з МОК
Михайло Гераскевич: У нас екзистенційне протистояння з МОК
Переможець Ліги Європи звільнив головного тренера
Переможець Ліги Європи звільнив головного тренера
Від подяки до майже $800 тис. Скільки платять за медалі Олімпіади в Україні та світі
Від подяки до майже $800 тис. Скільки платять за медалі Олімпіади в Україні та світі
Знищили Пупса. ЗСУ на фронті ліквідували білоруського хокейного голкіпера
Знищили Пупса. ЗСУ на фронті ліквідували білоруського хокейного голкіпера

Новини

Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Сьогодні, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
Вчора, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
8 лютого, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua