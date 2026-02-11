Переможець Ліги Європи звільнив головного тренера

Томас Франк затримався в «Тоттнемі» лише на півроку

Кризовий англійський клуб наважився на кадрові зміни

Лондонський «Тоттнем» звільнив Томаса Франка з посади керманича команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Данський фахівець втратив роботу після поразки «Ньюкаслу» (1:2) в чемпіонаті Англії напередодні. За минулі 11 турів «шпори» здобули лише одну перемогу. Лондонці йдуть на 16-му місці в Прем'єр-лізі та лише на п'ять очок випереджають зону вильоту.

Водночас «Тоттнем» класно виступає у Лізі чемпіонів. На основному етапі турніру «шпори» здобули п'ять перемог у восьми поєдинках. Тепер колишня команда Франка впевнено вийшла в 1/8 фіналу.

Тренерська кар'єра Томаса Франка

Після нетривалої ігрової кар'єри данець почав працювати з дітьми в рідному Фредеріксверку. Пізніше він тренував низку юнацьких команд, а в 2008 році очолив збірну Данії U-16.

До 2013 року Франк також встиг попрацювати з іншими юнацькими збірними (U-17, U-19). Першою роботою на дорослому рівні став данський «Брондбю». На чолі гранда фахівець працював у 2013-2016 рр.

У грудні 2016-го Франк переїхав до Англії. Спершу він став асистентом керманича «Брентфорда». Самостійно очолив «бджіл» данський фахівець восени 2018 року та вивів команду в АПЛ у 2021-му.

Найкращий результат Франка на чолі «Брентфорда» – 9-те місце (сезон 2022/23). До «Тоттнема» він перебрався минулого літа.

Календар «Тоттнема»

У прийдешніх турах на «шпор» чекають три поєдинки з іншими лондонськими колективами. Найближчий та найпринциповіший – з «Арсеналом» 22 лютого.

Натомість 27 лютого «Тоттнем» дізнається суперника в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Коло претендентів обмежується стамбульським «Галатасараєм», туринським «Ювентусом», бельгійським «Брюгге» та мадридським «Атлетіко».

Із Кубка Англії та Кубка англійської ліги «шпори» вже вилетіли. Відставання лондонців від зони єврокубків наразі складає 15 очок.

