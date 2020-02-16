«Толерувати неможливо». Ультрас виступили проти запрошення футболіста, який виступав у Росії



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Хмельницькі фанати не хочуть бачити, як на їхньому стадіоні стрибатиме безпринципний Олег Чуваєв В Томске

Фанати попередили керівництво, щоб не робило дурниць

Фанати друголігового футбольного клубу «Поділля» з Хмельницького застерегли керівництво свого клубу, щоб не поповнювали лави народженим у Кременчуку на Полтавщині 32-річним воротарем Олегом Чуваєвим. А все через те, що в 2014-2016 роках він виступав за російську «Том».

«Наша фанатська спільнота вважає неприйнятним бачити у лавах рідної команди людину, яка в найважчий період російсько-української війни вважала за потрібне підзаробити грошей розважаючи жителів держави-окупанта, багато з яких ставить під сумнів право нашої держави на існування, цілісність та самостійний розвиток. Якщо попередній випадок появи у «Поділлі» гравця, в пасиві якого є участь в окупаційному кримському чемпіонаті, ми спробували трактувати як випадкову помилку з боку клубного керівництва та молодого гравця, то нинішній випадок толерувати неможливо. Як стосовно клубу, який в офіційних повідомленнях не приховує виступів свого новачка у Росії, так і футболіста, який граючи в Криму, на свої очі спостерігав російську агресію, та її наслідки для свого ж колишнього клубу.

Ми сподіваємося, що надалі керівництво клубу приділятиме увагу в комплектації команди моральним якостям гравців, їх патріотичній позиції принаймні в аспекті неможливості професійної співпраці з країною-агресором. А футболісту, котрий зганьбився, бажаємо принаймні всередині себе визнати свою помилку, і своєю грою заслужити повагу та підтримку вболівальників», - йдеться у заяві ультрас «Поділля».