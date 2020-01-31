У Греції футбольні фанати протестують в інтересах російського олігарха



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Ультрас ПАОКа готові стояти за інтереси російського олігарха до кінця Фото із соцмереж

Іван Саввіді порушив правила професійного спорту в країні

Фанати чинних чемпіонів Греції з футболу, клубу ПАОК із Салонік, масово вийшли в четвер, 30 січня на вулиці міста, висловивши таким чином свою позицію стосовно тих подій, які останніми днями відбуваються навколо їх клубу.

Ситуація зараз у грецькій першості склалася доволі цікава. Почалося все з того, що Комітет професійного спорту Греції закликав зняти зі змагань ПАОК та «Ксанті». Причиною цьому стала підозра на те, що обидва клуби належать російському олігархові Івану Саввіді, що в свою чергу суперечить правилам професійного футболу в країні.

Не дивлячись на те, що до дискваліфікації, схоже не дійде (парламент Греції ухвалив юридичну поправку, яка дозволить обом командам зберегти прописку в Суперлізі), з обох клубів, найвірогідніше, знімуть п’ять-десять очок. Звичайно, таке покарання ніяк не може влаштувати фанатів ПАОКа, який наразі лідирує у першості, випереджаючи «Олімпіакос» із Пірею на один пункт. У Салоніках вбачають у такому рішенні виключно змову.

За різними оцінками, в акції взяло участь від восьми до 15-ти тисяч уболівальників

Зі свого боку, на минулому тижні «Олімпіакос» вимагав призупинити чемпіонат, адже на думку босів команди, змагання сфальсифіковані саме Саввіді й не можуть далі продовжуватися.

Річ у тім, що під час нещодавнього виїзного матчу ПАОКа проти «Ламії» не спрацювала система VAR, що не дозволило перевірити правильність взяття воріт клубом із Салонік. Завдяки цьому голу гості одержали мінімальну перемогу (1:0), знову випередивши конкурента у боротьбі за перше місце.

Вчорашня багатотисячна акція (на різних джерелах можна зустріти кількість учасників від восьми до 15-ти тисяч осіб) має стати початком масштабних протестів, які планують провести фанати ПАОКа у своєму місті. А найближчий захід має відбутися вже цими вихідними.