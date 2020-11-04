Топ-5 найкривавіших боксерських боїв за історію. В рейтинг увійшов поєдинок Віталія Кличка (відео)

Жорстка рубка 17-річної давнини за участю нинішнього мера Києва надалі привертає увагу експертів

Проведений у 2003 році в Лос-Анджелесі поєдинок між майбутніми членами Міжнародного залу слави боксу українцем Віталієм Кличком і британцем Ленноксом Льюїсом бою, який завершився зупинкою через рясне розсічення в українця і перемогою британця, увійшов у число п'яти найкривавіших боїв в історії боксу.

Своєрідний рейтинг «кровавості» склало видання Sportsman.

«Останній танець Леннокса Льюїса на рингу був жорстоким видовищем: британець і Віталій Кличко видали шість раундів справжньою бійні. Менше ніж 20 хвилин принесуть українцеві стільки крові, скільки у нього не було і не буде за всю професійну кар'єру.

У третьому раунді крові було особливо багато. На початку трихвилинки легендарний тренер Еммануель Стюард наказав Льюїсу втягнутися в рубку, що той і зробив, влучивши над лівим оком Кличка і завдавши розсічення, яке стало фатальним для українця.

Віталій хоробро бився, але шкода була нанесена, його обличчя з плином часу все більше і більше нагадувало «криваві» роботи Пікассо. Рефері був змушений припинити бій у шостому раунді, «вручивши» хороброму Кличку поразку технічним нокаутом», - так пояснили свій вибір укладачі рейтингу.

Також у топ-5 найкривавіших боїв увійшли:

1970. Чак Вепнер – Сонні Лістон

1997. Майк Тайсон – Евандер Голіфілд ІІ

1954. Роккі Марчіано – Езард Чарльз

2013. Денис Лебедєв - Ґільєрмо Джонс

Нагадаємо, що після завершення кар’єри Всесвітня боксерська рада назвала Віталія Кличка «вічним» чемпіоном WBC.

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