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    Топ-5 найкривавіших боксерських боїв за історію. В рейтинг увійшов поєдинок Віталія Кличка (відео)

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    Бійня між Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом вийшла вельми кривавою - Топ-5 найкривавіших боксерських боїв за історію. В рейтинг увійшов поєдинок Віталія Кличка (відео)
    Бійня між Віталієм Кличком і Ленноксом Льюїсом вийшла вельми кривавою
    Світлина - Братство Кличків

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    Проведений у 2003 році в Лос-Анджелесі поєдинок між майбутніми членами Міжнародного залу слави боксу українцем Віталієм Кличком і британцем Ленноксом Льюїсом бою, який завершився зупинкою через рясне розсічення в українця і перемогою британця, увійшов у число п'яти найкривавіших боїв в історії боксу.

    Своєрідний рейтинг «кровавості» склало видання Sportsman.

    «Останній танець Леннокса Льюїса на рингу був жорстоким видовищем: британець і Віталій Кличко видали шість раундів справжньою бійні. Менше ніж 20 хвилин принесуть українцеві стільки крові, скільки у нього не було і не буде за всю професійну кар'єру.

    У третьому раунді крові було особливо багато. На початку трихвилинки легендарний тренер Еммануель Стюард наказав Льюїсу втягнутися в рубку, що той і зробив, влучивши над лівим оком Кличка і завдавши розсічення, яке стало фатальним для українця.

    Віталій хоробро бився, але шкода була нанесена, його обличчя з плином часу все більше і більше нагадувало «криваві» роботи Пікассо. Рефері був змушений припинити бій у шостому раунді, «вручивши» хороброму Кличку поразку технічним нокаутом», - так пояснили свій вибір укладачі рейтингу.

    Також у топ-5 найкривавіших боїв увійшли:

    1970. Чак Вепнер – Сонні Лістон

    1997. Майк Тайсон – Евандер Голіфілд ІІ

    1954. Роккі Марчіано – Езард Чарльз

    2013. Денис Лебедєв - Ґільєрмо Джонс

    Нагадаємо, що після завершення кар’єри Всесвітня боксерська рада назвала Віталія Кличка «вічним» чемпіоном WBC.

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