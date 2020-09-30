«Тоттенхем» у серії пенальті обіграв «Челсі» на шляху до 1/4 фіналу Кубка англійської ліги (відео)



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Радість футболістів команди Моурінью Twitter Тоттенхема

Лотерейна післяматчева серія пенальті виявила переможця у парі провідних лондонських клубів

У Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Ґотспур" відбувся матч 1/8 фіналу Кубка англійської ліги «Тоттенхем» - «Челсі» в якому серія пенальті вирішила долю переможця.

«Тоттенхем» - «Челсі» - 2:1, серія пенальті - 5:4.

Голи: Ламела (83) - Вернер (19).

«Тоттенхем»: Льоріс, Орьє, Алдервейрелд, Дайер, Танганга (Кейн, 70), Регілон, Сіссоко, Н'Домбеле, Фернандеш, Ламела, Бергвейн (Моура, 76).

«Челсі»: Менді, Чілвел (Емерсон, 66), Томорі, Зума, Аспілікуета, Ковачич (Канте, 70), Жоржиньо, Хадсон-Одоі, Маунт, Вернер, Жиру (Абрахам, 76).

«Челсі» відкрив рахунок завдяки голу зоряного новачка Тімо Вернера. Німець отримав передачу на межі штрафної зони та пробив у нижній кут воріт Менді. Врятуватися команді Хосепа Гвардіоли вдалося тільки на 83 хвилині. Іспанський новачок Серхіо Регілон навісив на дальню стійку, де ніким не прикритим опинився Ерік Ламела – 1:1.

У серії пенальті півзахисник Мейсон Маунт поцілив у штангу у вирішальному ударі – 5:4 на користь «шпор».

Примітно, що на 77 хвилині поле покину Ерік Дайєр, який не був заміненим. На той момент клуб виступав вдесятьох. Після нього у під трибунне поміщення пішов і наставник Жозе Моурінью. Згодом обидва повернулися, а «Челсі» не змогли забити.

Додамо, сьогодні «Манчестер Сіті» зіграє в гостях з «Бернлі», «Манчестер Юнайтед» - з «Брайтоном». Завершиться етап матчем «Ліверпуль» - «Арсенал».