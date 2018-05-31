Андрій Шевченко: Збірна Марокко готується до Чемпіонату світу. У нас різні цілі

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Андрій Шевченко. Фото ФФУ

Наставник збірної України наразі не знає, чого очікувати від опонента у товариській зустрічі

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко поспілкувався з журналістами перед початком першого тренування на французькій землі.

Нагадаємо, «синьо-жовті» напередодні вирушили до Женеви, де 31 травня на стадіоні «Стад де Женев» проведуть спаринг проти збірної Марокко.

Уже у Женеві до команди приєднався півзахисник бельгійського «Генку» Руслан Маліновський, який разом зі своїм клубом вирішив питання потрапляння до Ліги Європи.

Про підсумки першої половини цього збору





«Усе пройшло нормально, заплановану програму тренувань виконано. Єдине, що прикро, – це травми деяких гравців, які дещо вибили з виконання певних задумів. Дуже шкода, бо у хлопців була можливість показати себе у збірній, але ушкодження, на жаль, не дали цього зробити», - розпочав Шевченко.

«Зрештою, у Франції ми зібралися бойовим складом: до нас приєднався Руслан Маліновський, що приємно. Усі присутні у таборі збірної в Евіані готуються до двох контрольних матчів. Потренуємося, а вже у четвер будемо налаштовуватися на перший товариський поєдинок під час цього збору», - додав наставник збірної.

Про заміну травмованих гравців

«Це було важко зробити, тому що футболісти або травмувалися під час збору, або вже приїхали з травмами. Сезон закінчено, клуби відпустили своїх гравців у відпустку. Загалом ми зуміли знайти альтернативу травмованим, адже у нас є виконавці, що можуть грати на різних позиціях. Відтак із командою все гаразд», - зауважив тренер.

Фото ФФУ

Про збірну Марокко

«Вочевидь, у нас різні цілі. Марокко готується до Чемпіонату світу, і я не знаю, яке завдання поставить перед своїми підопічними у матчі головний тренер марокканців. Ми ж готуємося на вересень. У нас є дві товариські зустрічі, які, перш за все, допоможуть згадати принципи гри, які ми сповідуємо, відновити структуру, знову зіграти разом, адже цього року команда провела небагато матчів», - пояснив Шевченко.

«Тож упродовж останнього тижня ми дуже плідно попрацювали над усіма моментами командної гри, які хочемо побачити. Хотілося б, аби завтра ці напрацювання уже були виявлені у грі», - продовжив він.

«Щодо Марокко, то це хороша команда – така агресивна, колюча, по-спортивному зла. Марокканці діють більшою мірою вертикально, не акцентуючи сили на триманні м'яча. У них є хороші виконавці. Це – лідери команди. Однак повторюся, багато що буде залежати від рішення головного тренера – що саме для нього буде найважливішим, які завдання він поставить перед своїми підопічними», - зазначив футбольний фахівець.

«Ми працюємо за нашою програмою. Для мене головне, щоб ті критерії, які будуть дані на установці, футболісти спробували перенести на поле», - підкреслив він.

Про плани на день матчу

«Вранці буде прогулянка, після чого безпосередньо перейдемо до підготовки та налаштування на гру. Стадіон на відстані 50 км від нашого готелю, є невеликий трафік, тому подивимося й визначимо, за скільки часу до гри слід виїхати, щоб якомога швидше дістатися Женеви», - підсумував Шевченко.

Зауважимо, що поєдинок проти Марокко розпочнеться о 21:00.

За матеріалами ФФУ