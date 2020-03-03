Трагедія на чемпіонаті Грузії: син узяв золото, а батько помер на трибуні (відео)



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Після фінальної сутички Луку Маріамідзе розривали емоції Федерація боротьби Грузії

Тато спортсмена помер під час півфінальної сутички

Грузинський борець вільного стилю Лука Маріамідзе, який виграв молодіжний чемпіонат своєї країни, присвятив перемогу батькові, який раптово помер на трибунах під час турніру, йдеться в повідомленні Федерації боротьби Грузії.

Маріамідзе впевнено виступав на турнірі і зумів вийти у півфінал змагань. Саме під час півфінального поєдинку з батьком спортсмена, який підтримував сина з трибун, стався серцевий напад, який призвів до летального результату.

Після події Маріамідзе хотів відмовитися від участі в фінальному блоці чемпіонату, але потім змінив своє рішення. Борець заявив, що вийде на килим у фінальному поєдинку в пам'ять про батька. Після перемоги, яку він природно присвятив батькові, Маріамідзе не зміг стримати своїх емоцій.

Федерація боротьби Грузії висловила співчуття Маріамідзе і всім близьким борця в зв'язку з трагедією.