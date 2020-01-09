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    Українські борці вирушають за олімпійськими ліцензіями до Риму. Список

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    Меділастка чемпіонатів світу та Європи Оксана Лівач мріє про олімпійську медаль - Українські борці вирушають за олімпійськими ліцензіями до Риму. Список
    Меділастка чемпіонатів світу та Європи Оксана Лівач мріє про олімпійську медаль

    За путівки до Токіо 2020 змагатимуться 32 вітчизняних спортсмени

    Шлях до Олімпійських ігор 2020 в Токіо для представників вільної, греко-римської та жіночої боротьби офіційно стартує 15-18 січня в Римі, Італія, з першої події рейтингової Серії року - турніру Матео Пелліконе. І хоча заявки на участь офіційно приймаються лише за 24 години до початку турніру, очікується, що в Римі братимуть участь сім діючих чемпіонів світу та 33 володаря медалей чемпіонату світу 2019 року. За попередніми даними Україну на першому ліцензійному турнірі представлятимуть вісім борців греко-римського стилю, 12 – вільників та 12 жінок.

    Греко-римська боротьба

    55 кг Андрій Семенчук

    60 кг Ігор Курочкін

    63 кг Дмитро Цимбалюк

    72 кг Парвіз Насібов, Максим Євтушенко

    82 кг Дмитро Гардубей

    97 кг Семен Новіков

    130 кг Владислав Вороний

    Вільна боротьба

    57 кг Андрій Яценко, Тарас Маркович

    65 кг Василь Шуптар, Гор Оганесян, Ерік Арушанян

    74 кг Василь Михайлов, Денис Павлов  

    86 кг Ілля Арчая, Олексій Доманський

    97 кг Валерій Андрейцев, Мураз Мчедліжзе  

    125 кг Олександр Хоцянівський

    Жіноча Боротьба

    50 кг Оксана Лівач

    52 кг Юлія Хаваладжи-Бланиня

    55 кг Соломія Вінник, Ірина Гусяк

    57 кг Ірина Чухрадзе-Харів, Олена Акобія

    59 кг Ангелина Лисяк

    62 кг Юлія Ткач-Остапчук, Ірина Коляденко

    65 кг Оксана Кухта-Гергель  

    68 кг Алла Черкасова

    76 кг Алла Белінська

     Читайте також: Українські борці почали олімпійський рік з перемоги на міжнародному турнірі
    вільна боротьба Василь Шуптар Ірина Гусяк
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