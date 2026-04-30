Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Барселона» отримала дешеву альтернативу зірці чемпіонату Італії – ЗМІ

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
Натан волів би залишитися в чемпіонаті Іспанії
фото: EFE

Лідер Ла Ліги прагне підсилити лінію оборони

Центрбек севільського «Бетіса» Натан запропонований іспанській «Барселоні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Бразилець став альтернативним варіантом підсилення центру оборони. Менеджмент «блаугранас» вирішив підписати лівоногого центрбека в міжсезоння. Головна ціль «Барси» – Алессандро Бастоні з міланського «Інтера».

Утім, упродовж кількох років головним чинником трансферної політики каталонців залишаються фінанси. «Барселона», ймовірно, не зможе задовольнити апетити італійського гранда в діапазоні 70+ млн євро. Натомість відступні за Натана – вдвічі менші.

Більше того, представники центрбека переконані в можливості отримати знижку від «Бетіса». Як наслідок, підписання оборонця коштуватиме орієнтовно 30 млн. Конкуренцію «Барсі» складуть англійські колективи («Борнмут», «Вест Гем» і «Ньюкасл»).

Натан у нинішньому сезоні провів 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Контракт оборонця з «геліополітами» чинний до літа 2030 року.

До слова, легенда «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.

Нагадаємо, раніше лідер «Барселони» Рафінья опинився під ризиком тривалої дискваліфікації від УЄФА. Бразилець не стримував емоції після чвертьфіналу Ліги чемпіонів проти мадридського «Атлетіко». Після фінального свистка він почав провокувати фанатів «матрацників» і розніс арбітраж.

Теги: ФК Барселона НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua