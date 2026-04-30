«Барселона» отримала дешеву альтернативу зірці чемпіонату Італії – ЗМІ

Лідер Ла Ліги прагне підсилити лінію оборони

Центрбек севільського «Бетіса» Натан запропонований іспанській «Барселоні». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Mundo Deportivo.

Бразилець став альтернативним варіантом підсилення центру оборони. Менеджмент «блаугранас» вирішив підписати лівоногого центрбека в міжсезоння. Головна ціль «Барси» – Алессандро Бастоні з міланського «Інтера».

Утім, упродовж кількох років головним чинником трансферної політики каталонців залишаються фінанси. «Барселона», ймовірно, не зможе задовольнити апетити італійського гранда в діапазоні 70+ млн євро. Натомість відступні за Натана – вдвічі менші.

Більше того, представники центрбека переконані в можливості отримати знижку від «Бетіса». Як наслідок, підписання оборонця коштуватиме орієнтовно 30 млн. Конкуренцію «Барсі» складуть англійські колективи («Борнмут», «Вест Гем» і «Ньюкасл»).

Натан у нинішньому сезоні провів 41 поєдинок у всіх турнірах. До свого активу він записав один асист. Контракт оборонця з «геліополітами» чинний до літа 2030 року.

