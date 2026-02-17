Головна Спорт Новини
Тренер «Динамо» розповів про плани команди на друге коло УПЛ

Антон Федорців
Тренер «Динамо» розповів про плани команди на друге коло УПЛ
Ігор Костюк із підопічним поспілкувався з пресою
фото: glavcom.ua

Новий керманич столичного гранда поділився з журналістами завданнями команди

Головний тренер «Динамо» Ігор Костюк під час відкритого тренування команди поспілкувався зі ЗМІ. Про це повідомляє кореспондент «Главкома», який був присутній на заході ФК «Динамо» (Київ) за підтримки титульного спонсора GGBET.

«Можна програвати ігри, але програвати можна агресивно із жагою до перемоги. План на зборах виконали. Будемо виправляти ситуацію в другому колі чемпіонату», – заявив Костюк.

Варто зазначити, що на запитання журналістів до Олександра Пихальонка про те, в кого зараз найкраща форма в команді, Ігор Костюк відповів «у тренера».

Київське «Динамо» має амбітні плани на другу частину сезону із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Раніше тріо клубів УПЛ вирішило ділити стадіон навесні. Домашні поєдинки трьох колективів прийматиме рівненський стадіон «Авангард». Раніше там виступав лише місцевий «Верес».

Тим часом українці не вважатимуться легіонерами в десятьох європейських чемпіонатах. Нещодавно перелік дружніх країн поповнили Іспанія, Німеччина, Нідерланди та Франція. УАФ наполягає на рівних правах українських футболістів із місцевими в державах-членах ЄС.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: Ігор Костюк ФК «Динамо» НОВИНИ ФУТБОЛУ УПЛ

