Півзахисник збірної України продовжив контракт із «Шахтарем»

Криськів продовжить виступи в складі вітчизняного гранда

Донецький «Шахтар» продовжив контракт із хавбеком Дмитром Криськівим. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нова угода розрахована до кінця 2030 року. Українець потрапив до структури «гірників» у 16 років. Спершу він захищав кольори «Шахтаря» U-19, зокрема в Юнацькій лізі УЄФА.

На дорослому рівні Криськів дебютував у складі харківського «Металіста 1925». Повернув півзахисника до рідної команди Ігор Йовічевіч. Українець допоміг «гірникам» завоювати два чемпіонських титули та два Кубки України.

У нинішньому сезоні Криськів провів лише 10 поєдинків у всіх турнірах. У першій половині кампанії він двічі опинявся в лазареті команди. У збірній України хавбек дебютував у 2024 році та провів три матчі за «синьо-жовтих».

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Арда Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

Раніше легіонер «Шахтаря» Педріньйо відреагував на чутки про натуралізацію. Бразилець пообіцяв розглянути пропозицію виступів за збірну України. Водночас перемовин про отримання українського спортивного громадянства він не вів.