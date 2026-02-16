Ексзахисник збірної України несподівано залишився без клубу

Вихованець донецького «Шахтаря» виявився непотрібним іменитому тренеру

Досвідчений оборонець Ярослав Ракицький покинув одеський «Чорноморець». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

На ветерана не розраховує новий керманич «моряків» Роман Григорчук. Сторони розірвали контракт за обопільною згодою. 36-річний Ракицький отримав статус вільного агента.

Колишній центрбек збірної України (54 матчі, 4 голи) приєднався до «Чорноморця» у березні минулого року. Разом із «моряками» Ракицький вилетів до Першої ліги, але продовжив виступи за одеситів. Загалом зіграв за команду 26 поєдинків (3 м'ячі).

Чим відомий Ярослав Ракицький

Уродженець Шахтарського (раніше – Першотравенськ) на Дніпропетровщині. До академії «Шахтаря» потрапив підлітком, а дебютував на професіональному рівні в кампанії 2006/07. Спершу грав за третю команду «гірників» у Другій лізі.

Згодом Ракицький провів 9,5 сезонів за «Шахтар». За цей час вісім разів став чемпіоном України, завоював по шість Кубків і Суперкубків України. Посеред кампанії 2018/19 центрбек несподівано перейшов у пітерський «Зеніт».

Покинув РФ відразу після повномасштабного вторгнення тамтешньої армії до України. Спершу опинився в чемпіонаті Туреччини («Адана Демірспор»), а в січні 2023-го повернувся в «Шахтар». Із «гірниками» взяв ще два титули УПЛ і Кубок України 2023/24.

Сезон 2025/26 для «Чорноморця»

На зимову паузу «моряки» пішли на третій позиції у Першій лізі. Такий результат дозволить вийти в плей-офф за місце в Прем'єр-лізі. Водночас відставання від другої сходинки – всього одне очко.

Взимку керівництво клубу змінило головного тренера. Замість Олександра Кучера до керма «Чорноморця» повернувся Григорчук. Фахівець втретє очолив одеситів.

Весняна частина сезону для «моряків» розпочнеться 21 березня. Перший суперник – ЮКСА з Київської області. а матч відбудеться в Одесі. У першому колі гору взяв «Чорноморець».

