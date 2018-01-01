Тренер «Манчестер Сіті», за який виступає українець Зінченко, буде отримувати 22 мільйони євро в рік
- Сьогодні, 18:22
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Хосеп Гвардіола. Фото: FootballPredictions.com
Гвардіола продовжить контракт з клубом
Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола продовжить контракт з клубом.
Про це повідомляє The Telegraph.
Попередній контракт з іспанським фахівцем закінчувався в 2019-му році.
Однак незабаром тренер продовжить угоду до 2021 року.
Також збільшитися оклад тренера з 18 до 22 мільйонів євро в рік.
Вже 25 лютого «Манчестер Сіті» зіграє у фінальному матчі Кубка Ліги проти «Арсеналу».
Також команда лідирує в чемпіонаті Англії.
Як відомо, за «Манчестер Сіті» виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.
Раніше стало відомо, що головний тренер «Манчестер Сіті» пройшов незвичну перевірку під час прибуття свого літака у аеропорт Барселони Ель-Прат.
Джерело: xsport.ua