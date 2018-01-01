Тренер «Манчестер Сіті», за який виступає українець Зінченко, буде отримувати 22 мільйони євро в рік

Гвардіола продовжить контракт з клубом

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола продовжить контракт з клубом. Про це повідомляє The Telegraph. Попередній контракт з іспанським фахівцем закінчувався в 2019-му році. Однак незабаром тренер продовжить угоду до 2021 року. Також збільшитися оклад тренера з 18 до 22 мільйонів євро в рік. Вже 25 лютого «Манчестер



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Хосеп Гвардіола. Фото: FootballPredictions.com

Гвардіола продовжить контракт з клубом

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола продовжить контракт з клубом.

Про це повідомляє The Telegraph.

Попередній контракт з іспанським фахівцем закінчувався в 2019-му році.

Однак незабаром тренер продовжить угоду до 2021 року.

Також збільшитися оклад тренера з 18 до 22 мільйонів євро в рік.

Вже 25 лютого «Манчестер Сіті» зіграє у фінальному матчі Кубка Ліги проти «Арсеналу».

Також команда лідирує в чемпіонаті Англії.

Як відомо, за «Манчестер Сіті» виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

Раніше стало відомо, що головний тренер «Манчестер Сіті» пройшов незвичну перевірку під час прибуття свого літака у аеропорт Барселони Ель-Прат.

Джерело: xsport.ua