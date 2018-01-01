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    Тренер «Манчестер Сіті», за який виступає українець Зінченко, буде отримувати 22 мільйони євро в рік

    Гвардіола продовжить контракт з клубом
    Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола продовжить контракт з клубом. Про це повідомляє The Telegraph. Попередній контракт з іспанським фахівцем закінчувався в 2019-му році. Однак незабаром тренер продовжить угоду до 2021 року. Також збільшитися оклад тренера з 18 до 22 мільйонів євро в рік. Вже 25 лютого «Манчестер
    • Сьогодні, 18:22
    • Розсилка
    <span>Хосеп Гвардіола. Фото: FootballPredictions.com</span>
    Хосеп Гвардіола. Фото: FootballPredictions.com

    Гвардіола продовжить контракт з клубом

    Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола продовжить контракт з клубом.

    Про це повідомляє The Telegraph.

    Попередній контракт з іспанським фахівцем закінчувався в 2019-му році.

    Однак незабаром тренер продовжить угоду до 2021 року.

    Також збільшитися оклад тренера з 18 до 22 мільйонів євро в рік.

    Вже 25 лютого «Манчестер Сіті» зіграє у фінальному матчі Кубка Ліги проти «Арсеналу».

    Також команда лідирує в чемпіонаті Англії.

    Як відомо, за «Манчестер Сіті» виступає півзахисник збірної України Олександр Зінченко.

    Раніше стало відомо, що головний тренер «Манчестер Сіті» пройшов незвичну перевірку під час прибуття свого літака у аеропорт Барселони Ель-Прат.

    Джерело: xsport.ua

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