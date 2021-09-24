1/8 фіналу Кубку України. Стали відомі суперники «Динамо» і «Шахтаря»
Чемпіон поїде до Маріуполя, «гірники» гостюватимуть в Одесі
У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубку України. Без несподіванок не обійшлося. Чемпіон України «Динамо» зустрінеться на цій стадії з «Маріуполем», де більшість гравців мають контракти з «Шахтарем». «Гірники», своєю чергою, гратимуть в Одесі, де кольори «Чорноморця» захищають переважно вихованці «Динамо».
Кубок України. 1/8 фіналу
«Металіст 1925» (Харків) – «Олександрія»
«Альянс» (Липова Долина) – «Львів»
«Металіст» (Харків) – «Колос» (Ковалівка)
«Верес» (Рівне) – «Ворскла» (Полтава)
«Чорноморець» (Одеса) – «Шахтар» (Донецьк)
«Рух» (Львів) – «Зоря» (Луганськ)
ЛНЗ (Черкаси) – «Дніпро-1»
«Маріуполь» – «Динамо» (Київ)
Першими вказані команди-господарі.
Базовий день стадії – 27 жовтня.
Читайте також: