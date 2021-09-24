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    1/8 фіналу Кубку України. Стали відомі суперники «Динамо» і «Шахтаря»

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    1/8 фіналу Кубку України. Стали відомі суперники «Динамо» і «Шахтаря»
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон поїде до Маріуполя, «гірники» гостюватимуть в Одесі

    У Будинку футболу відбулося жеребкування 1/8 фіналу розіграшу Кубку України. Без несподіванок не обійшлося. Чемпіон України «Динамо» зустрінеться на цій стадії з «Маріуполем», де більшість гравців мають контракти з «Шахтарем». «Гірники», своєю чергою, гратимуть в Одесі, де кольори «Чорноморця» захищають переважно вихованці «Динамо».

    Кубок України. 1/8 фіналу

    «Металіст 1925» (Харків) – «Олександрія»

    «Альянс» (Липова Долина) – «Львів»

    «Металіст» (Харків) – «Колос» (Ковалівка)

    «Верес» (Рівне) – «Ворскла» (Полтава)

    «Чорноморець» (Одеса) – «Шахтар» (Донецьк)

    «Рух» (Львів) – «Зоря» (Луганськ)

    ЛНЗ (Черкаси) – «Дніпро-1»

    «Маріуполь» – «Динамо» (Київ)

    Першими вказані команди-господарі.

    Базовий день стадії – 27 жовтня.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    1/8 фіналу Кубку України. Стали відомі суперники «Динамо» і «Шахтаря»