Йовічевіч зазнав розгромної поразки у першій грі на посаді тренера «Дніпра-1»



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«Олександрія» - «Дніпро-1» - найрезультативніший матч ігрового дня в Прем'єр-лізі України Світлина - УПЛ

«Дніпро-1» не витримав натиск «Олександрії»

«Олександрія» на стадіоні КСК «Ніка» завдала поразки «Дніпро-1» із результатом 4:1. Матч пройшов в рамках четвертого туру чемпіонату України з футболу.

ФК «Олександрія» – СК «Дніпро-1» – 4:1

«Олександрія»: Білик, Гордієнко (Банада, 34), Бабогло, Безбородько (Устименко, 16, Грицук, 82), Третьяков, Мірошниченко, Лучкевич (Мишенко, 82), Сітало (Довгий, 82), Пашаєв, Гречишкін, Дубра.

СК «Дніпро-1»: Сарнавський, Адамюк, Дуглас, Сваток, Дубінчак, Батагов (Булеца, 46), Кравченко, Ді Франко (Вакулко, 89), Тейлор (Назаренко, 65), Цуріков, Довбик (Чичиков, 71).

Голи: Безбородько (3), Третьяков (37), Сваток (автогол, 60), Лучкевич (68), Адамюк (78).

Попередження: Дубінчак (19), Адамюк (25), Сітало (26), Цуріков (56), Сваток (63), Банада (79).

У дебюті зустріч голкіпер «Дніпра-1» Богдан Сарнавський помилився при виборі позиції та не прикрив власний кут воріт при ударі Безбородька, який став результативним. Через кілька хвилин Сарнавський виправився та двічі в одній атаці здійснив сейви після ударів Сітала та Третьякова.

На 37 хвилині Третьяков бездоганно виконав штрафний удар, надіславши м’яч над стінкою з гравців у рамку воріт (2:0).

У дебюті другої половини Денис Устименко наніс небезпечний удар з-під ноги захисника, але сфера пройшла повз штанги «Дніпра-1». Команда Шарана продовжувала домінувати на полі та забила третій м’яч, який виявився доволі курйозним. Сфера при подачі зі штрафного встигла потрапити до стійки, а потім від грудей оборонця Сватока влетіла у сітку «Олександрії».

«Олександрія» зловила кураж та продовжила гольовий парад. На цей раз Валерій Лучкевич забив гол-красень під дальню стійку.

На 78 хвилині правий захисник Адамюк з лівої ноги поцілив у ближній нижній кут воріт «Олександрії», але голкіпер Білик не врятував команду (4:1).

Примітно, що на посаді наставника клубу з Дніпра дебютував Ігор Йовічевіч.

Відзначимо також, «Олександрія» з шістьма очками піднялася на четвертий рядок чемпіонату. «Дніпро-1» передостанній в таблиці – один бал.