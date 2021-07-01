Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро
На рахунку українського півзахисника гол і результативна передача в матчі зі Швецією
Олександр Зінченко увійшов до числа найкращих гравців першої стадії плей-оф чемпіонату Європи. Символічну збірну склав портал WhoScored.
До неї увійшов півзахисник національної команди України Олександр Зінченко. Нагадаємо, Зінченко був визнаний найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу проти Швеції (2:1). Хавбек забив гол і віддав результативну передачу в цій зустрічі. Вищу за Олександра оцінку отримав лише іспанець Ферран Торрес.
Збірна 1/8 фіналу Євро-2020: Тібо Куртуа (Бельгія, 7,8), Сесар Аспілікуета (Іспанія, 8,1), Франческо Ачербі (Італія, 7,9), Томаш Калас (Чехія, 7,9), Леонардо Спінаццола (Італія, 7,9), Ферран Торрес (Іспанія, 9,1), Поль Погба (Франція, 9,0), Томаш Голешов (Чехія, 8,9), Олександр Зінченко (Україна, 9,0), Каспер Дольберг (Данія, 8,8), Харіс Сеферович (Швейцарія, 8,5).
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