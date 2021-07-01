  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Олександр Зінченко провів блискучий матч зі Швецією - Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро
    Олександр Зінченко провів блискучий матч зі Швецією
    Фото з відкритих джерел

    На рахунку українського півзахисника гол і результативна передача в матчі зі Швецією

    Олександр Зінченко увійшов до числа найкращих гравців першої стадії плей-оф чемпіонату Європи. Символічну збірну склав портал WhoScored.

    До неї увійшов півзахисник національної команди України Олександр Зінченко. Нагадаємо, Зінченко був визнаний найкращим гравцем матчу 1/8 фіналу проти Швеції (2:1). Хавбек забив гол і віддав результативну передачу в цій зустрічі. Вищу за Олександра оцінку отримав лише іспанець Ферран Торрес.

    Збірна 1/8 фіналу Євро-2020: Тібо Куртуа (Бельгія, 7,8), Сесар Аспілікуета (Іспанія, 8,1), Франческо Ачербі (Італія, 7,9), Томаш Калас (Чехія, 7,9), Леонардо Спінаццола (Італія, 7,9), Ферран Торрес (Іспанія, 9,1), Поль Погба (Франція, 9,0), Томаш Голешов (Чехія, 8,9), Олександр Зінченко (Україна, 9,0), Каспер Дольберг (Данія, 8,8), Харіс Сеферович (Швейцарія, 8,5).

    21

    Читайте також:


    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зінченко потрапив до символічної збірної 1/8 фіналу Євро