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    Українці не зможуть прилетіти на матч проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Названо причину

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    Уболівальники з України не зможуть прилетіти на матч 1/4 фіналу Євро до Італії - Українці не зможуть прилетіти на матч проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Названо причину
    Уболівальники з України не зможуть прилетіти на матч 1/4 фіналу Євро до Італії
    Фото з відкритих джерел

    Наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну, зазначають дипломати

    Потрапляння українських вболівальників на матч України з Англією, що відбудеться у Римі 3 липня, практично нереальне через карантин в Італії, а квиток не є підставою для в’їзду до країни. Про це повідомили в посольстві України в Італії.

    «У зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії 3 липня у Римі в черговий раз нагадуємо про діючі правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України. Відповідно до декрету уряду Італії, туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена й Україна, все ще знаходяться під забороною», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що відвідати Італію зможуть українці за таких підстав:

    • робота;
    • навчання;
    • лікування;
    • повернення на постійне місце проживання;
    • обставини, пов'язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

    У посольстві наголошують, що обов’язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-ти денної самоізоляції.

    Наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну, зазначають дипломати.

    Винятками є повторний в'їзд до Італії громадянам Італії/ЄС/Шенгенської зони та членам їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента та членам їх сімей у разі перебування за останні 14 днів з країн блоку «Е».

    Також якщо йдеться про можливість в'їзду в Італію з країн групи «E» для осіб, які мають підтверджені стабільні відносини з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.

    Матч Україна – Англія відбудеться 3 липня в Римі.

    Воротар збірної України прокоментував історичну перемогу над Швецією. За словами Георгія Бущана, він не бачив моменту, коли травми зазнав Артем Беседін. Нападника вже відправили в Київ, а «Динамо» отримає компенсацію від УЄФА.

    В матчі зі Швецією, до речі, форвард Артем Довбик перевершив досягнення Мішеля Платіні.

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    Теги: УЄФА Італія Англія українці Євро-2020 карантин квиток
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    Українці не зможуть прилетіти на матч проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Названо причину