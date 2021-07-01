Українці не зможуть прилетіти на матч проти Англії в 1/4 фіналу Євро-2020. Названо причину

Уболівальники з України не зможуть прилетіти на матч 1/4 фіналу Євро до Італії

Наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну, зазначають дипломати

Потрапляння українських вболівальників на матч України з Англією, що відбудеться у Римі 3 липня, практично нереальне через карантин в Італії, а квиток не є підставою для в’їзду до країни. Про це повідомили в посольстві України в Італії.

«У зв’язку з проведенням футбольного матчу між збірними України та Англії 3 липня у Римі в черговий раз нагадуємо про діючі правила перетину кордону Італійської Республіки для громадян України. Відповідно до декрету уряду Італії, туристичні поїздки для громадян країн групи «Е», до яких віднесена й Україна, все ще знаходяться під забороною», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відвідати Італію зможуть українці за таких підстав:

робота;

навчання;

лікування;

повернення на постійне місце проживання;

обставини, пов'язані із необхідністю надання невідкладної медичної допомоги.

У посольстві наголошують, що обов’язковою умовою після перетину кордону є проходження 10-ти денної самоізоляції.

Наявність квитка на матч не є підставою для в’їзду в країну, зазначають дипломати.

Винятками є повторний в'їзд до Італії громадянам Італії/ЄС/Шенгенської зони та членам їх сімей, а також особам, які мають довгострокові статус резидента та членам їх сімей у разі перебування за останні 14 днів з країн блоку «Е».

Також якщо йдеться про можливість в'їзду в Італію з країн групи «E» для осіб, які мають підтверджені стабільні відносини з громадянами Італії/ЄС/Шенгенської зони або фізичними особами, які проживають в Італії на законних підставах.

Матч Україна – Англія відбудеться 3 липня в Римі.

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