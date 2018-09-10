Тренер Словаччини розчарований, що долю матчу з Україною вирішив пенальті



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Ян Козак. Фото Павла Кубанова

Наставник словаків вважає, що його команда не заслуговувала на поразку

Після матчу Ліги націй Україна – Словаччина (1:0) своїми думками з приводу того, що сталося на полі «Арени Львів», із журналістами поділився головний тренер словацької команди Ян Козак.

Як зауважив 64-річний фахівець, усі побачили гру двох рівних суперників, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

«Ми добре підготувалися до матчу, і він склався саме так, як ми й думали. Мої футболісти віддали на полі всі сили, і я не можу пред’явити претензії жодному з них», - сказав він.

«Нам варто було скористатися своїми нагодами. Суперник переміг через пенальті. Ми всі розчаровані», - додав Козак.

На думку наставника, пенальті був суперечливий.

«Шкода, що саме цей епізод вирішив долю зустрічі. Ми не заслуговували на поразку», - підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Шевченко прокоментував перемогу української збірної над Словаччиною.