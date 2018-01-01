Тренер суперників збірної України у Лізі націй каже, що у Шевченка амбітна команда

Карел Яролім впевнений, що українці будуть боротися за перше місце

Головний тренер збірної Чехії з футболу залишився задоволеним підсумками жеребкування Ліги націй. Нагадаємо, у середу, 24 січня, у швейцарській Лозанні відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА. Для Ліги В її проводив відомий чеський футболіст Владімір Шміцер, який відправив збірну України до групи В1 із командами Чехії та Словаччини. Як інформує



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Карел Яролім

Карел Яролім впевнений, що українці будуть боротися за перше місце

Головний тренер збірної Чехії з футболу залишився задоволеним підсумками жеребкування Ліги націй.

Нагадаємо, у середу, 24 січня, у швейцарській Лозанні відбулося жеребкування Ліги націй УЄФА.

Для Ліги В її проводив відомий чеський футболіст Владімір Шміцер, який відправив збірну України до групи В1 із командами Чехії та Словаччини.

Як інформує офіційний сайт Федерації футболу України, Карел Яролім залишився задоволеним жеребом.

«Матчі зі словаками завжди мають для нас особливе значення та несуть у собі додаткову мотивацію. Вони стануть серйозним випробуванням», - сказав він.

«Україна теж украй амбітна команда, і вона буде бажати посісти перше місце у групі. Можна бути впевненими, поєдинки будуть цікавими», - додав наставник.

Нагадаємо, для збірної України Ліга націй УЄФА почнеться виїзним поєдинком.

А головний тренер «синьо-жовтих» Андрій Шевченко вже поставив збірній України завдання – вийти на Євро-2020.