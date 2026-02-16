Зінченко достроково завершив сезон

Зінченко зазнав важкої травми та не повернеться на поле щонайменше до літа

Універсальний футболіст амстердамського «Аякса» Олександр Зінченко вибув до кінця кампанії 2025/26. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Зірка збірної України травмував коліно в суботньому поєдинку чемпіонату Нідерландів. У понеділок Зінченко пройшов поглиблене обстеження. Йому знадобиться хірургічне втручання.

Українець не повернеться на поле в нинішньому сезоні. Він не допоможе «Аяксу» в Ередивізі та збірній України в плей-офф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року. Контракт універсала з оборонцями чинний до літа.

Зінченко лише на початку лютого поповнив лави «Аякса». Він встиг взяти участь в двох поєдинках амстердамців. Результативними діями український хавбек із навиками оборонця не відзначився.

Тим часом збірна України отримала календар матчів у новому сезоні Ліги націй. «Синьо-жовті» розпочнуть турнір виїзним поєдинком проти національної команди Угорщини. Матч запланований на 25 вересня.

Напередодні відбулося жеребкування Ліги націй сезону 2026/27. Україна потрапила до групи B2. Там її суперниками будуть збірні Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Переможець квартету підніметься в Дивізіон A.