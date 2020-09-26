Продовжили переможну серію. «Евертон» вийшов у лідери Англійської Прем’єр-ліги



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Карло Анчелотті не може бути незадоволеним стартом сезону

«Евертон» на виїзді на стадіоні «Селхерст Парк» в Лондоні обіграв «Крістал Пелас» в матчі третього туру Англійської прем'єр-ліги (2:1).

«Крістал Пелас» – «Евертон» – 1:2

«Крістал Пелас»: Гуаїта, Сако, Мітчелл, Ворд, Куяте, Таунсенд, Езе (Батшуайі, 75), Маккарті, Макартур (Рідевалд, 88), Заа, Айю (Бентеке, 82)

«Евертон»: Пікфорд, Коулмен, Дінь, Кін, Міна, Аллан, Дукуре, Андре Гомеш (Сігурдссон, 76), Хамес (Івобі, 86), Калверт-Льюін, Рішарлісон (Девіс, 90).

Голи: 1:0 - Калверт-Льюин (10). 1:1 - Куяте (26 хвилина). 1:2 – Рішарлісон (40, з пенальті).

Першими рахунок відкрили «іриски» - простріл низом Коулмена замкнув Кальверт-Льюін. В середині тайму захисник господарів Шейк Куяте виграв верхову боротьбу після подачі з кутового та вирівняв рахунок. За гру рукою у власній карній зоні «Евертон» отримав право на пробиття пенальті. Автором голу став Рішарлісон.

Завдяки цій перемозі «Евертон» набрав дев’ять очок і очолив турнірну таблицю Англійської Прем'єр-ліги. Також не втрачав очки у сезоні ще «Ліверпуль», який має гру у запасі. «Крістал Пелас» (шість балів) займає п'яте місце.