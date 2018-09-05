Тренер збірної Чехії у матчі з Україною у Лізі націй сподівається на підтримку глядачів



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Фото fotbal.cz

Також наставник зауважує, що кожен матч є важливим у цьому турнірі

Напередодні поєдинку Ліги націй Чехія – Україна головний тренер суперника Карел Яролім і захисник Теодор Гебре Селассіє взяли участь у традиційній передматчевій прес-конференції.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

«У грі проти України ми сподіваємось на палку підтримку наших вболівальників, - цитує Яроліма fotbal.cz. - Кожен матч Ліги націй – на вагу золота, адже їх у нас усього чотири».

«Психологічно ми маємо бути готові до кожної зустрічі», - додав наставник.

«Ми маємо продемонструвати таку гру, аби кожен фанат отримував задоволення. Втім, звісно, навіть наш успіх у Лізі націй не реабілітує команду за провал у відборі до ЧС-2018», - заявив Гебре Селассіє.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Андрій Шевченко зауважив, що група дуже рівна, і кожен у ній має шанси.

Натомість, Руслан Маліновський розповів, через що у збірної України можуть бути проблеми у матчі з Чехією.