Тренер збірної України з баскетболу прокоментував вдалий старт у відборі чемпіонату світу

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс прокоментував переможний старт команди у відборі до ЧС-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

Після завершення матчу з Данією Багатскіс розповів про стан команди після двох матчів відбору. Зокрема тренер відзначив, з якими проблемами зіштовхнулася його команда в перше вікно відбору ЧС-2027.

Після першої чверті перевага була на боці збірної Данії, яка виграла 10-хвилинку з рахунком 20:18. Проте вже в другій чверті збірна України змогла перехопити ініціативу та піти на велику перерву за переваги в +10 очок:

«Гра не була легкою. Можливо, деякі періоди, зокрема відрізок з третьої чверті. [Олександр] Ковляр зіграв удвічі більше хвилин, аніж за звичайних умов, і нам потрібно було знайти можливість, як його прикрити. Найважливішими стали перші дві чверті, в яких ми зробили акцент на захисті. Вийшло і не добре, і не погано, але найважливіше, що ми зробили у цій грі – накрили найкраще, що, зазвичай, виходить робити Данії. У них дуже гарна, агресивна команда, і вони добре грають у перехідних фазах, проте ми майже перекрили все це».

«Головною проблемою на початку гри стали «голодні» відкриті кидки. Ми всі їх схибили, проте це частина баскетболу. А вони ж з початку гри їх закидали, проте було зрозуміло, що всю гру вони це не зможуть робити. Тож, можливо, гра і виглядала легкою, але насправді легко не було. Інакше б ми «зберегли» найкращих гравців та не давали їм так багато ігрового часу, як от Ковляру», – сказав тренер.

У матчі проти Данії ігровий час отримав 20-річний центровий Максим Кличко, який до цього грав за молодіжні збірні України. Проти Данії Клично провів на майданчику 10 хвилин, набравши два очки та здійснивши два підбирання:

«Я про це й казав: нам потрібно зберегти [лідерів], бо вони не можуть грати увесь час. Щодо Кличка – це було очевидно: так, у нас є Пустовий та Новицький, але нам треба було їх зберегти. Але я не можу сказати, що Кличко зробив щось не так — було добре, він діяв впевнено. За ці три дні, граючи з топовими українськими баскетболістами, він здобув так само багато досвіду, як і у попередньому житті. У житті не можна придбати дві речі, досвід – одна з них».

Збірна України розпочинала свій шлях відбору до ЧС-2027 з прекваліфікації. Через це «синьо-жовті» стали однією з найменш рейтингових команд за версією ФІБА – 23-тє місце, а збірна Данії посідає 22-гу сходинку в рейтингу.

«Для мене це нічого не означає. Якщо перевірити склад Данії – шість гравців виступають в Іспанії, зокрема один з найкращих захисників. У них дуже гарний склад і вони знають, як грати. Ідея була у тому, щоб змусити їх вступати у боротьбу, і у перші 2-3 хвилини вони нічого не закидали», – заявив тренер.

Наступні два матчі збірна України проведе проти лідерів квартету A – Іспанії, а поєдинки відбудуться в друге відбіркове вікно: 27 лютого та 2 березня 2026 року.

«Вони [Іспанія], як я вже зазначав, найтоповіша баскетбольна країна. Однак є різниця, якщо їхні гравці з Євроліги та Єврокубка у складі і якщо їх немає. Але вони знають, як грати. У них найякісніша ліга», – наголосив Багатскіс.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0