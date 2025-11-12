Чорногорія – Україна: де дивитися гру відбору жіночого Євробаскету

Початок матчу Чорногорія – Україна о 20:00 за київським часом

Жіноча збірна України з баскетболу в середу, 12 листопада, проведе стартовий матч у першому раунді відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Гру Чорногорія – Україна транслюватиме Київстар ТВ.

Підопічні тренера Євгена Мурзіна розпочнуть свої виступи у кваліфікації до першості з виїзного поєдинку проти Чорногорії. Початок матчу Чорногорія – Україна о 20:00 за київським часом.

У першому раунді відбору на Євробаскет-2027 українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Там до цих команд приєднаються 7 збірних, які гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026 - Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина. Вони сформують шість груп по чотири команди в кожній. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.

У першому міжнародному вікні Україна проведе три матчі – після виїзду у Чорногорію двічі зіграє номінально домашні гри у Ризі:

12 листопада. Подгориця, Чорногорія

20:00 Чорногорія – Україна

15 листопада. Рига, Латвія

18:30 Україна – Болгарія

18 листопада. Рига, Латвія

18:00 Україна – Азербайджан

Ще три матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2027 жіноча збірна України проведе у березні 2026 року.

«Чорногорія – це, мабуть, лідер нашої групи. Вони грали в фінальній частині чемпіонату Європи, це непроста команда. Вивчаємо, дивимось, збираємо інформацію по них, готуємось до цього матчу дуже серйозно», – прокоментував майбутній матч головний тренер збірної України Євген Мурзін.

Збірна Чорногорії виграла відбіркову групу на Євробаскет-2025 зі Швейцарією, Люксембургом та Боснією (здобула чотири перемоги в шести іграх), а ось на чемпіонаті Європи програла всі три матчі і посіла підсумкове 15-те місце. Грала на останніх восьми чемпіонатах Європи.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.