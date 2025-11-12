Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Чорногорія – Україна: де дивитися гру відбору жіночого Євробаскету

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Чорногорія – Україна: де дивитися гру відбору жіночого Євробаскету
Гру Чорногорія – Україна транслюватиме Київстар ТВ

Початок матчу Чорногорія – Україна о 20:00 за київським часом

Жіноча збірна України з баскетболу в середу, 12 листопада, проведе стартовий матч у першому раунді відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Гру Чорногорія – Україна транслюватиме Київстар ТВ.

Підопічні тренера Євгена Мурзіна розпочнуть свої виступи у кваліфікації до першості з виїзного поєдинку проти Чорногорії. Початок матчу Чорногорія – Україна о 20:00 за київським часом.

У першому раунді відбору на Євробаскет-2027 українська збірна потрапила до групи Е, де зіграє зі збірними Чорногорії, Болгарії та Азербайджану.

Відповідно до формату, до другого раунду вийдуть по дві кращі команди кожної групи, а також три найкращі команди, що посядуть треті місця.

Там до цих команд приєднаються 7 збірних, які гратимуть у відборі на чемпіонат світу-2026 - Чехія, Франція, Німеччина, Угорщина, Італія, Іспанія та Туреччина. Вони сформують шість груп по чотири команди в кожній. По дві кращі команди з кожної групи вийдуть на чемпіонат Європи.

У першому міжнародному вікні Україна проведе три матчі – після виїзду у Чорногорію двічі зіграє номінально домашні гри у Ризі:

12 листопада. Подгориця, Чорногорія
20:00 Чорногорія – Україна

15 листопада. Рига, Латвія
18:30 Україна – Болгарія

18 листопада. Рига, Латвія
18:00 Україна – Азербайджан

Ще три матчі кваліфікації на чемпіонат Європи-2027 жіноча збірна України проведе у березні 2026 року.

«Чорногорія – це, мабуть, лідер нашої групи. Вони грали в фінальній частині чемпіонату Європи, це непроста команда. Вивчаємо, дивимось, збираємо інформацію по них, готуємось до цього матчу дуже серйозно», – прокоментував майбутній матч головний тренер збірної України Євген Мурзін.

Збірна Чорногорії виграла відбіркову групу на Євробаскет-2025 зі Швейцарією, Люксембургом та Боснією (здобула чотири перемоги в шести іграх), а ось на чемпіонаті Європи програла всі три матчі і посіла підсумкове 15-те місце. Грала на останніх восьми чемпіонатах Європи.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Штімац отримав значну підтримку в соцмережах як у Сербії, так і за кордоном
Титулованого сербського баскетболіста було затримано на демонстрації проти Вучича
5 листопада, 16:38
Тепер у Закурдаєва 3147 очок і майже 400 очок до Олексія Онуфрієва, у якого наразі 3515 очок
Закурдаєв вийшов на восьме місце в рейтингу бомбардирів баскетбольної Суперліги
5 листопада, 13:51
Суми виграшів за матчами НБА зі злитою інформацією становлять десятки мільйонів доларів
У США прокуратура опублікувала обвинувальний висновок у справі про незаконні ставки на матчі НБА
27 жовтня, 13:11
Ягупова провела вдалу гру
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі
24 жовтня, 10:25
Характер ушкодження не дозволить Дарії повернутися на майданчик до завершення поточного сезону
Дубнюк отримала серйозну травму та не допоможе збірній України з баскетболу
23 жовтня, 12:41
Антон Мусієнко у лютому очолив «Старий Луцьк»
У баскетбольній Суперлізі сталась перша тренерська відставка сезону
21 жовтня, 18:01
Юркевічус набрала 11 очок, зібрала 9 підбирань, 5 передач, 4 перехоплення
Юркевічус набрала 11 очок у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
21 жовтня, 15:37
На фанатській трибуні було піднято банер зі словами «Слава Росії»
Фанати «Црвени Звезди» влаштували акцію на підтримку Росії перед грою Євроліги
15 жовтня, 19:37
Шульга набрав 2 очки (2/2 штрафні), зібрав 2 підбирання, віддав 2 передачі при 1 втраті та 1 фолі
Шульга зіграв п'ять хвилин та набрав два очки у передсезонному матчі НБА
13 жовтня, 10:40

Новини

Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів
Романчук став кандидатом до європейської комісії атлетів
«Я плакав». Російський волейболіст прокоментував відсторонення РФ від чемпіонату світу
«Я плакав». Російський волейболіст прокоментував відсторонення РФ від чемпіонату світу
Чорногорія – Україна: де дивитися гру відбору жіночого Євробаскету
Чорногорія – Україна: де дивитися гру відбору жіночого Євробаскету
Ексгравець збірної Росії з волейболу поскаржився, що шахраї виманили у нього $330 тис.
Ексгравець збірної Росії з волейболу поскаржився, що шахраї виманили у нього $330 тис.
Михайлюк набрав 20 очок у грі НБА
Михайлюк набрав 20 очок у грі НБА
Семирічна Верес виграла золото світової першості з бальних танців
Семирічна Верес виграла золото світової першості з бальних танців

Новини

Єврокомісія підтвердила, що Грузію не запрошено на форум розширення ЄС
Сьогодні, 04:15
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
10 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua