Легенда французького баскетболу очолить юнацьку збірну Франції

Колишній видатний гравець НБА за «Сан-Антоніо Сперс» та власник клубу Євроліги АСВЕЛ Тоні Паркер призначений головним тренером національної збірної Франції серед юнаків до 17 років. Про це повідомляє «Главком».

43-річному французу, який двічі ставав найкращим скорером Євробаскета та визнавався найкращим гравцем року в Європі, доведеться тренувати команду, яка виборола право змагатися на чемпіонаті світу з баскетболу U-17 в Стамбулі влітку наступного року.

Це призначення має для нього особисте значення: воно є даниною пам'яті його батькові, Тоні Паркеру-старшому, який помер місяць тому у віці 70 років. За словами Паркера-молодшого, переглядаючи записи батька, він знайшов список під назвою «Топ-10 цілей для дітей». Серед пунктів, які стосувалися Тоні, було тренерство в НБА та керування національною збірною Франції. Ця батьківська настанова стала для нього «великим натхненням і величезною мотивацією» для початку тренерської кар'єри. Крім того, нова посада відповідає і власним прагненням зірки. Паркер зізнався, що сумує за грою та бажає повернутися до справи.

Хоча це його перша тренерська робота, Паркер вже має амбіції щодо подальшої кар'єри – він прагне тренувати в НБА або на високому рівні в Європі. Для підготовки він планує здобути необхідний тренерський сертифікат у Франції, а також цього сезону стажуватиметься у тренерських штабах «Нью-Йорк Нікс» та іспанського «Реала Мадрида».

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.