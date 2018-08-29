Тренер збірної України з баскетболу: З Ленем переговори про приїзд до збірної велися чотири роки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євген Мурзін. Фото: ФБУ

Євген Мурзін розповів про приїзд гравців НБА до збірної України

Головний тренер збірної України Євген Мурзін зараз перебуває на підготовчих зборах у Івано-Франківську зі своїм клубом «Київ-Баскет» і наприкінці тижня повернеться до Києва, для того щоб розпочати підготовку національної збірної до вересневих матчів зі збірними Іспанії і Чорногорії.

У телефонному коментарі у програмі UA:Спорт він розповів про приїзд гравців НБА до збірної.

«Я говорив із Михайлюком 1 на 1 і ми змогли домовитися, що він приїде у національну збірну. На моїй пам’яті усі чотири роки, що я працюю головним тренером велися переговори із Олексієм Ленем і ось після чотирьох років обставини склалися так, що він приїде у розташування національної команди», - повідомив він.

«Безумовно – це великий крок уперед, але нам буде важко, у нас вперше можуть зіграти два гравці НБА, у Іспанії може бути і сім, і дев'ять представники НБА, я вірю у нашу команду, і вірю у наших гравців», - цитує Мурзіна прес-служба Федерації баскетболу України.