Тренер збірної України з біатлону: Люди мають право висловити думку, а моя справа, - тренувати

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Андрій Прокунін

Андрій Прокунін відреагував на критику українського коментатора Андрія Столярчука

Старший тренер жіночої збірної України Андрій Прокунін відреагував на критику українського коментатора Андрія Столярчука, а також розповів про завдання на сезон.

Слова тренера наводить «Матч ТВ».

«Звичайно, неприємно було це читати. Але людина озвучила свою позицію, нехай вона більше політична, ніж спортивна. Люди мають право висловити думку, а моя справа, - тренувати. Тільки робота і результат покажуть спроможність тих чи інших поглядів. Подивимося що буде далі. На сьогоднішній момент ніяких проблем у мене не виникає», - запевнив російський фахівець.

Про завдання на майбутній сезон

«Як і інші тренери, я заслуховував на комісії, в яку входили члени федерації біатлону і міністерства спорту України. Сказав, що мені добре відомі можливості команди, зрозумілі цілі і завдання. В першу чергу це успішний виступ на чемпіонаті світу в Естерсунді. Якийсь конкретний медальний план не озвучувався. Друга мета - повернення повної квоти для участі в Кубку світу. Як відомо, Україна, на жаль, її втратила, відмовившись в кінці минулого сезону від поїздки в Тюмень», - додав Прокунін.

Попередні два сезони росіянин Прокунін, якому 7 травня виповнилося 40 років, провів у якості старшого тренера чоловічої та жіночої збірних Південної Кореї, готуючи команду до домашньої Олімпіади.

Нагадаємо, Столярчук у березні цього року назвав російських біатлоністів «олімпійськими котлетами».