Тренер збірної України з хокею подав у відставку



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Сергій Вітер вже не головний тренер ні в збірній, ні у клубі? Світлина - ХК «Донбас»

Про причини Сергій Вітер не говорить, але рішення фахівець прийняв відразу після поразки очолюваного ним клубу в фіналі чемпіонату України

Сергій Вітер подав у відставку з посади головного тренера збірної України з хокею. Мотиви такого рішення збагнути складно, бо цьогоріч національна команда нашої країни ще не виступала. Зате грав очолюваний Вітером донецький «Донбас», котрий вчора, 20 жовтня, програв фінальну серію Української хокейної ліги «Кременчуку».

Про рішення Вітера сповістив офіційний сайт «Донбасу». При цьому саме формулювання на клубному ресурсі лунає несподівано: «Спортивний директор ХК «Донбас» Сергій Вітер подав у відставку з посади головного тренера збірної України».

Чому спортивний директор, якщо ще вчора Вітер виконував функції головного тренера команди, яку фінансує Борис Колесніков – не зрозуміло.

Вітер очолив національну команду в червні 2019 року. На цій посаді 45-річний фахівець замінив Андрія Срюбка.

Під керівництвом Вітера збірна України зіграла на олімпійському кваліфікаційному турнірі в казахстанському Нур-Султані, турнірі Euro Ice Hockey Challenge в Будапешті, а також Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, який відбувався в Талліні (Естонія).

Сайт «Донбасу» рапортує, що «спеціаліст продовжить роботу в системі донецького клубу».